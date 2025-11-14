占士丁丁唱廣東話新歌《我的格言》　憑歌寄意三日破30萬點擊

占士丁丁（Dan James）透過參加《中年好聲音3》而正式加入TVB，這位被稱為「鬼佬」的歌手在台上光芒四射，以自身經歷證明香港充滿無限可能，他以外國人身份踏足香港，從節目中展現實力，一步步成為家喻戶曉的歌手。

占士丁丁新歌《我的格言》為廣東話，實在新鮮。（YouTube截圖 / TVB Music Group）

日前（11/11），占士丁丁推出全新個人單曲《我的格言》，這首歌由張家誠負責監製及編曲，並與丁丁共同作曲，林寶填詞。最特別之處在於，全曲皆以廣東話演唱，歌詞宛如一封獻給香港人的情書。占士丁丁透過MV和歌詞，表達從外國來到香港的歷程，收穫眾多鼓勵與支持，並對所有幫助過他的人致以無限感激。這首歌在YouTube上架後，短短三日內已累積超過31萬點擊次數。

占士丁丁新歌《我的格言》為廣東話。（YouTube截圖 / TVB Music Group）

《我的格言》MV中有不少港人幫助占士丁丁的片段。（YouTube截圖 / TVB Music Group）

占士丁丁（Dan James）參加《中年好聲音3》爆紅。（資料圖片）