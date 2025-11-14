陶大宇罕談首段婚姻坦言不圓滿 曾傳出軌棄糟糠：其實男仔都傷㗎
現年62歲的陶大宇曾是無綫（TVB）一線小生，主演過不少經典劇集，包括《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》等，更成為「師奶殺手」！近年陶大宇轉戰内地發展，憑一首《倒轉地球》而爆紅，「朗讀式」的唱腔加上「水撥式」台風極具標誌性，為他帶來大量工作機會，更獲封「大灣區歌神」！近日陶大宇接受資深傳媒人查小欣的YouTube節目訪問，激罕談及與前妻黃慧寶（阿寶）的婚姻，坦言「係唔圓滿，係唔完美」。
陶大宇與前妻黃慧寶當年在歐陽震華介紹下認識，拍拖10年後在2000年結婚，但這段婚姻僅維持了7年就離婚收場。當年陶大宇與郭羨妮因合作拍攝《學警出更》而傳出緋聞，疑似發展婚外情，其後陶大宇與黃慧寶協議離婚，並指是因性格不合所致。而陶大宇在節目中重提這段婚姻，他表示：「嗰個婚姻應該係當係一個學習……諗返轉頭，係唔圓滿嘅，係唔完美嘅，但係又我覺得唔需要為咗當日嘅唔完美，而覺得唔開心，其實唔應該咁樣，好坦白講，如果你係信嘅話，都係你自己嘅安排，我覺得唔緊要啦，人最好唔好有咁樣嘅安排啦，但既然佢係一個安排，我相信亦都係一個最好嘅安排。」
陶大宇直言其實離婚對他與前妻來說都很受傷：「我覺得從頭嚟過你一定要有一個心，畀自己一個重新振作嘅能力，婚姻都要振作，你唔好以為女仔傷呀，其實男仔都傷㗎，其實係互傷㗎，係受傷嗰個傷。」陶大宇坦言當年經濟能力有限：「嗰陣時嗰個環境，自己又搵唔到錢，又冇經濟能力，咁你都要有一個住處嘅，嗰時自己又冇。所以各種嘅環境，先至製造咗所謂嘅愛情長跑。如果嗰時我有錢，可能我晨早會成家立室，晨早會擁有啲家庭上面嘅嘢。」
2008年陶大宇與曾任職傳媒的女友家儀拍拖，一直感情穩定，直至今年3月林建明就於網上頻道大爆陶大宇原來已再婚，林建明作客前亞視藝人杜挺豪的YouTube頻道擔任嘉賓，期間林建明突然叫家儀命令陶大宇唱《倒轉地球》，家儀即被嚇得彈起狂笑，林建明便指住家儀表示：「點解我哋無端端提起呢，係因為佢係陶太」，家儀先是大感愕然，但之後就甜笑舉起V字手勢，開心承認陶太的身份。