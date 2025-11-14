陶大宇罕談首段婚姻坦言不圓滿　曾傳出軌棄糟糠：其實男仔都傷㗎

現年62歲的陶大宇曾是無綫（TVB）一線小生，主演過不少經典劇集，包括《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》等，更成為「師奶殺手」！近年陶大宇轉戰内地發展，憑一首《倒轉地球》而爆紅，「朗讀式」的唱腔加上「水撥式」台風極具標誌性，為他帶來大量工作機會，更獲封「大灣區歌神」！近日陶大宇接受資深傳媒人查小欣的YouTube節目訪問，激罕談及與前妻黃慧寶（阿寶）的婚姻，坦言「係唔圓滿，係唔完美」。

1995年的第一輯《刑事偵緝檔案》，郭可盈在劇中飾演高婕（Jessie）一角，跟陶大宇飾演的張大勇後成為一對。（影片截圖）

《刑事偵緝檔案》令陶大宇奠定師奶殺手之位。（影片截圖）

陶大宇大唱飲歌《倒轉地球》，其間配合音樂節奏，舉起前臂不斷揮動，猶如擋風玻璃上的水撥一樣，因而被譽為「水撥式台風」。（影片截圖）

近日陶大宇接受資深傳媒人查小欣的YouTube節目訪問，激罕談及與前妻黃慧寶（阿寶）的婚姻。（YouTube影片截圖）

坦言「係唔圓滿，係唔完美」。（YouTube影片截圖）

陶大宇與前妻黃慧寶當年在歐陽震華介紹下認識，拍拖10年後在2000年結婚，但這段婚姻僅維持了7年就離婚收場。當年陶大宇與郭羨妮因合作拍攝《學警出更》而傳出緋聞，疑似發展婚外情，其後陶大宇與黃慧寶協議離婚，並指是因性格不合所致。而陶大宇在節目中重提這段婚姻，他表示：「嗰個婚姻應該係當係一個學習……諗返轉頭，係唔圓滿嘅，係唔完美嘅，但係又我覺得唔需要為咗當日嘅唔完美，而覺得唔開心，其實唔應該咁樣，好坦白講，如果你係信嘅話，都係你自己嘅安排，我覺得唔緊要啦，人最好唔好有咁樣嘅安排啦，但既然佢係一個安排，我相信亦都係一個最好嘅安排。」

陶大宇當年被爆婚內出軌郭羨妮，一年後更與太太黃寶慧離婚，被指棄糟糠的他形象跌落谷底，好男人的形象徹底崩壞。（資料圖片）

當年陶大宇與郭羨妮因合作拍攝《學警出更》而傳出緋聞，疑似發展婚外情。（視覺中國）

其後陶大宇與黃慧寶協議離婚，並指是因性格不合所致。（電視截圖）

坦然。（YouTube影片截圖）

陶大宇直言其實離婚對他與前妻來說都很受傷：「我覺得從頭嚟過你一定要有一個心，畀自己一個重新振作嘅能力，婚姻都要振作，你唔好以為女仔傷呀，其實男仔都傷㗎，其實係互傷㗎，係受傷嗰個傷。」陶大宇坦言當年經濟能力有限：「嗰陣時嗰個環境，自己又搵唔到錢，又冇經濟能力，咁你都要有一個住處嘅，嗰時自己又冇。所以各種嘅環境，先至製造咗所謂嘅愛情長跑。如果嗰時我有錢，可能我晨早會成家立室，晨早會擁有啲家庭上面嘅嘢。」

直言雙方都受傷。（YouTube影片截圖）

直言雙方都受傷。（YouTube影片截圖）

直言雙方都受傷。（YouTube影片截圖）

當年冇經濟能力。（YouTube影片截圖）

亦有提及現任太太。（YouTube影片截圖）

2008年陶大宇與曾任職傳媒的女友家儀拍拖，一直感情穩定，直至今年3月林建明就於網上頻道大爆陶大宇原來已再婚，林建明作客前亞視藝人杜挺豪的YouTube頻道擔任嘉賓，期間林建明突然叫家儀命令陶大宇唱《倒轉地球》，家儀即被嚇得彈起狂笑，林建明便指住家儀表示：「點解我哋無端端提起呢，係因為佢係陶太」，家儀先是大感愕然，但之後就甜笑舉起V字手勢，開心承認陶太的身份。

林建明大爆家儀與陶大宇已經結婚。（YouTube影片截圖）

林建明大爆家儀與陶大宇已經結婚。（YouTube影片截圖）

林建明大爆家儀與陶大宇已經結婚。（YouTube影片截圖）

陶大宇。（資料圖片）