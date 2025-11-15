古天樂「身價」勁過荷里活明星？　影相盛惠$1,500拍得住丹麥影帝

【東京動漫展/古天樂/影相劵一覽】Tokyo Comic Con（東京動漫展）作為亞洲頂級流行文化盛會，2025年再度點燃粉絲熱情！這場匯聚漫畫、電影、動漫與遊戲的年度盛典，將於東京幕張展覽館盛大開幕。此次東京動漫展匯聚了國內外影視巨星，例如有《魔盜王》的Johnny Depp、《魔戒》系列的Elijah Wood和Sean Astin、《回到未來》的Christopher Lloyd、Nicholas Hoult、《制裁者》的Jon Bernthal等等。不過，最令人驚喜的是，原來古天樂、張文傑和胡子彤三人也在受邀名單之列！

古天樂真係好型！（劇照）

講返原因，大家可能有所不知。原來去年《九龍城寨之圍城》放映後，不止深受香港人歡迎，就連日本影視迷都十分喜歡，更造成了一股九龍城寨風潮。當然，戲中主角亦成為了當地網民，影迷，動漫迷的偶像。有人想睇，出現在東京動漫展上自然相當合理！

古天樂出席動漫展，係咪好夢幻呢？（截圖@東京動漫展官網）

提到東京動漫展，就不得不說合照環節。原來與偶像合照並不是「行埋去問聲」，而是有價有市。官方在展場中設有合照環節，而想與偶像拍照，合照或索取簽名照，均需經由官網購買拍照券、合照券和簽名券。

《魔戒》。（劇照）

就以《魔戒》系列的「佛羅多」Elijah Wood和「山姆」Sean Astin為例，拍照就分別需要25,000JPY（約$1,260）和20,000JPY（約$1,000），同時參與兩位的拍照環節則「平少少」，需要23,000JPY。

《回到未來》的博士由Christopher Lloyd飾演。（劇照）

《制裁者》的Jon Bernthal。（《制裁者》劇照）

不過，價錢似乎並不是以他們的成就劃分，而是以他們在動漫界人氣區分。事關近年無大作，與《回到未來》的Christopher Lloyd合照就需26,000JPY（約$1,300），參與拍照環節則要28,000JPY（約$1,400）。另外，東京動漫展還有眾多荷里活明星出席，例如《制裁者》的Jon Bernthal、《哈利波特》的「Luna」Evanna Lynch、《死亡擱淺》主演Norman Reedus和Mads Mikkelsen，以及最令人期待的巨星Johnny Depp。據官網顯示，Johnny Depp的拍照環節和合照均要價75,000JPY（約$3,785）。Johnny Depp分別會出席8個場次，而且拍照，合照券一推出就已售罄。

《九龍城寨之圍城》在日本大熱！（《九龍城寨之圍城》劇照）

想見一見古天樂真人影返相都唔平，盛惠$1,500，不過唔包合照。（截圖@東京動漫展官網）

丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）都係29,800JPY，稍微「貴」過古天樂500JPY。（截圖@東京動漫展官網）

三位一齊又得。（截圖@東京動漫展官網）

當中，原來憑《九龍城寨之圍城》爆紅的古天樂、張文傑與胡子彤也在名單之列，拍照券售價分別為29,000JPY（約$1,460）和22,000JPY（約$1,110）。古天樂的拍照券售價亦僅低於丹麥影帝Mads Mikkelsen（麥斯米基辛）（29,800JPY）、Norman Reedus（29,800JPY）少許，及Johnny Depp（75,000JPY），甚至比《魔戒》「佛羅多」Elijah Wood和「山姆」Sean Astin還要多。

東京動漫展各明星影相/合照劵收費、售賣情況、日子（11月14日更新）

