勿擾飛升劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《勿擾飛升》陸劇改編自同名小説。有畢勇作為編劇，劉國輝為執導，由李宏毅、陸婷玉領銜主演的一套以古裝仙俠為題材的電視劇。李宏毅憑演出《少年歌行》收獲很多粉絲，不知道今次帶來怎樣的仙俠世界呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

网剧勿扰飞升@Weibo

《勿擾飛升》電視劇情大綱

在凡塵飽受冷落的亡國公主箜篌（陸婷玉 飾），吃了串糖葫蘆就意外踏入修仙世界，師父、師兄以及其他門派，全個修仙界都十分寵愛她。箜篌為求歷練、鍛鍊心智，毅然離開舒適圈，主動下山闖盪，途中邂逅病弱少年桓宗（李宏毅 飾），二人攜手斬妖升級、縱橫修仙界。過程中箜篌發現桓宗竟是她極度迷戀的仙俠話本作者「妙筆客」，亦是傳說中的修仙天才「仲璽真人」。箜篌成功將桓宗拐回門派成親，二人歷經磨難，一起克服心魔，突破修為，終雙雙練成一代宗師。

《勿擾飛升》播出時間｜最新追劇日曆

《勿擾飛升》電視劇幾時播? 《勿擾飛升》一共有32集，由騰訊視頻播放。11月15日起，VIP首周中午12點更新2集，首更6集，SVIP每日搶先看。 11月22日起，非會員每日更新1集，首更2集。

《勿擾飛升》演員

李宏毅 飾 桓宗/仲璽

表面上是病弱落魄修士桓宗，其實戰力高強，也是仙俠書作家「妙筆客」

网剧勿扰飞升@Weibo

陸婷玉 飾 箜篌

亡國公主進入仙俠世界，變為颯爽修士，修練過程發現偶像竟是桓宗，一起磨鍊並相愛

网剧勿扰飞升@Weibo

許佳琪 飾 凌波

凌波仙子

网剧勿扰飞升@Weibo

張志浩 飾 林斛