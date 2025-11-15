甘比鈎織手作品牌Happy Yarn 2 周年玩樂祭 四日慶祝超多優惠

甘比創辦的Happy Yarn品牌成立兩周年，特別於東角LAFORET舉行《Happy Yarn 2 周年玩樂祭》。 適逢Happy Yarn兩歲生日的大日子，品牌特別於明日（15日）起一連兩個週末於東角LAFORET 2樓281號舖舉行《Happy Yarn 2 周年玩樂祭》（玩樂祭），除精選了大量新冷上架之外，場內更有一系列打卡位和小遊戲，讓大家全程投入品牌歡樂的鈎織世界。

首屆新冷發佈會三度加開 全店驚喜折扣優惠

首屆新冷發佈交流會反應熱烈，Happy Yarn品牌特別三度加開，向大家介紹來自世界各地不同款式的冷材。品牌創辦人及創意總監劉陳凱韻女士（甘比）更現身與大家分享編織心得，向大家推介：「我們團隊悉心為這個活動準備了多個精彩環節，歡迎大家來玩樂祭大玩一番。最近天氣越來越冷，最適合大家可以製作獨一無二的溫暖牌服飾送給身邊人，和家人朋友度過一個『暖笠笠』的冬天。」

為了與大家分享編織的快樂，凡購買由甘比親自設計及編織的「Kimbee’s Collection」精選產品可享8折優惠。此外，品牌亦由明日（15日）推出全線8折優惠，購買地點包括玩樂祭及Happy Yarn門店（東角LAFORET店）的所有線材及材料，網店客戶更可憑優惠碼「HYBday20%」同享8折優惠。另外，只要於玩樂祭即日單一消費滿$300，更可獲得東角LAFORET HK$50購物現金券。同時，品牌亦精選了多款貨品，以低至$30起特價發售。

場內別致打卡位 與Happy仔同賀2周年

為隆重其事，Happy Yarn團隊特意為整個場地織出了滿滿的心意。當中更有多個打卡位，包括140cm高的吉祥物「Happy仔」，以及鈎織而成的三層巨型蛋糕。甘比更親自介紹位於牆上的留言板：「歡迎大家到留言板寫下對Happy Yarn的祝福，並和場內不同的佈置合照打卡，感受歡樂氣氛。」

於11月15日及22日（星期六）下午2時至5時，Happy仔更會現身東角LAFORET和大家見面，向大家介紹玩樂祭的精彩活動，敬請密切留意。

挑戰鈎織手藝 限時任拎心水冷款

顧名思義，玩樂祭當然有不少鈎織玩樂元素。品牌特設「誰是快手 - 鈎織祖母方格挑戰賽」，歡迎鈎織達人參與，參加者只需於10分鐘內織好「祖母方格」（Granny Square），成功挑戰者可獲得Happy Claw 遊戲代幣一個，最快的首10名參加者更可以登上「鈎織快手龍虎榜」，而首3名最快的參加者可獲得高達$500現金券。

此外，顧客於玩樂祭場內消費滿$888更可以參與「Happy Get Yarn GO!」（毛冷，搶搶搶！）環節，在限時內將心水毛冷放到指定布袋中，即贏取自己喜歡的毛冷。

《Happy Yarn 2 周年玩樂祭》

日期：11月15、16、22及23日

時間：上午10時至晚上9時（星期六）；上午11時至晚上7時（星期日）

地點：銅鑼灣東角LAFORET 2樓281號舖

關於Happy Yarn

Happy Yarn 是由甘比（Kimbee）於2023年創立的香港本地鈎織手作品牌。品牌名「Happy Yarn」的宗旨是傳播快樂，讓每位客人在學習的過程中都能感受到幸福。

甘比希望客人在學完後能夠感到快樂，學習的過程中充滿愉悅，回到家後也能繼續感受到這份幸福。她期望學員們在掌握鈎織技巧後，可以自己購買毛線，創作作品送給他人，讓大家一起分享這份快樂！正如店名所示，「Happy Yarn」倡導快樂地鈎織，越織越快樂。

目前，「Happy Yarn」已發展成為一家一站式鈎織店，提供各種材料，包括毛線、鈎針和相關工具，並設有導師駐場工作坊。此外，店內還有多款鈎織作品可供選購，凡作品上掛有「Handmade By Kimbee」的皮製小牌，皆為甘比親手鈎織，旨在與更多人分享她的創作，並讓大家一起感受到鈎織的樂趣。

「Happy Yarn」位於東角LAFORET商場，地處銅鑼灣核心地帶，鄰近大型百貨公司，這裡充滿了各種潮流風格，是年輕人時尚的熱點。

地址：銅鑼灣東角LAFORET 2樓249-252號舖