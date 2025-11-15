再見愛人5｜李施嬅爆曾遭前男友PUA　用謠言中傷控制：覺得很卑微

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，試圖透過真心對話及互動挽回八年情，引起不少關注。而在近期的一集中，李施嬅就自爆曾有一段被PUA（心理、情緒勒索）的經歷，遭前男友借謠言中傷，當下覺得自己活得很卑微，讓不少網民覺得她的愛情路的確走得很辛苦。

《再見愛人5》引起不少討論 。（《再見愛人5》微博圖片）

在節目中，李施嬅透露曾有一段關係令她過得不開心，她提及前男友是一位很細心的人，但控制力太強，導致她在這段關係中很卑微：「他是一個非常照顧人的一個男生，但是很花心，然後就是很控制，控制力很強的。但那個時候，我也不是一個很好的狀態，也不是一個非常懂得愛自己的一個人，所以就很不開心。」而她口中所提及的前男友並不是車崇健。

李施嬅透露曾遭前男友PUA。（微博圖片）

然而，李施嬅還透露曾被這名控制力強的前男友PUA過：「我以前有被人拍過就是可能跟我的那個大哥哥就是見面了抱一抱，然後，我可能去打桌球的時候，然後他就說我特意地彎低身腰，吸引那個男生，說得我非常不開心。」而這名前男友還會編造故事，利用謠言中傷她，指她與他人有過一段情：「我就說沒有，他們說你有（前男友說），那大家都是這樣地看你，就這樣地把你放得很低，就這樣其實就是那個PUA，要把你控制。」而在這一段關係中，她其實活得很卑微：「特別不開心的一個關係，然後就讓我自己非常地覺得很卑微的，就是很感覺沒有被尊重的感覺。」

李施嬅的前男友會用謠言中傷她。（微博圖片）

而曾經歷過一段不健康的關係後，到後來遇上車崇健，她認為對方是一個很單純、簡單的男生，有對比後所以才選擇對方：「他很簡單，而且他是一個非常努力工作的人，很有上進心，所以我就覺得非常的有吸引力。」而他在工作上有原則、自信，態度，亦是吸引她的地方。