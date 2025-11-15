金式森林大結局｜劇情反轉再反轉　陳曉華大戰敗家仔網民勁爽

無綫（TVB）劇集《金式森林》大結局日前（11月14日）播出。在接連反轉中，沉底鱷真身曝光，龔慈恩竟才是大反派。她設局令方仰天（郭晉安 飾）誤服假藥惡化病情，並利用他簽空白紙偽造遺囑。原來家族恩怨源於舊事，方仰天成立信托基金，是為了測試子女及蔣煥秋（龔慈恩 飾）真面目。林澄（陳曉華 飾）犧牲最大，而高深（羅子溢 飾）則助她反擊。最終，林澄為了愛人方仰天，經歷了多時設局算謀，終於擊退大反派蔣煥秋。大結局以林澄重回舊地食辣魚蛋作結。



最尾大結局總算係happy ending。（《金式森林》截圖）

陳曉華角色反轉再反轉。（《金式森林》截圖）

對於《金式森林》大結局的鋪排，網民意見不一。有內地觀眾批評：「以一種短劇思維拍的爽劇，劇情非常離譜，尤其最後幾集的反轉與仁慈的反轉，實在是狗血且匪夷所思。當然做冇腦下飯，打發時間其實還不錯」、「老式TVB的味道，敗家子們大戰開了外掛的新進後媽，節奏輕快劇情狗血離譜，倒是能一路追下去看場熱鬧。標榜家庭爭產復仇題材，又總是走溫情路線，所以故事不夠癲不夠大膽不夠爽快，大結局草草收場。」

郭晉安。（《金式森林》截圖）

當然，也有內地網民欣賞《金式森林》的劇情，認為有十分「港劇味」，看得十分過癮。「看完了，改成五星，港味十足，跟我小時候看的港劇一個味道，導演看着也靠譜，比宣萱那個強一百倍」、「這部劇最能出彩和最有看頭、牽引了全劇劇情張力的角色，就是高深和林澄，他們的存在也呼應了最後大結局那段旁白。

「想走入金色森林嘅人，就睇你林能夠掌握到生存法則」。（《金式森林》截圖）

香港觀眾方面，則普遍看重劇中演員的演出，尤其是陳曉華。「頭先睇咗大結局最後一幕，hera演繹得林澄好細膩，我都喊咗出嚟」、「最後大結局Hera 係咪都覺得自己係鯰魚，阿旺利用佢當工具人定唔係？」「谷氣要谷到最後一集大結局先有反轉」。

大家以為陳曉華係反派，原來一切都係局嚟。（《金式森林》截圖）

其實羅蘭姐都係MVP嚟。（《金式森林》截圖）