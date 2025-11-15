甄子丹傳港物業超過3億　驚爆捱窮日子戶口僅剩100蚊要借大耳窿

ViuTV節目《 馬時亨 ‧ 獅子山精神》今天（15日）播出最後一集，節目特別邀請了「宇宙最強」甄子丹（Donnie）作為嘉賓。身兼導演、演員和監製的甄子丹回憶起他最初在母親的武館練習武術，後來更被邀請到北京接受專業訓練。在途經香港回美國時，甄子丹的父母推薦他參加袁和平導演的電影選拔，並順利獲得導演的賞識，簽約成為演員。1984年，他以出道作品《笑太極》正式進入電視業。

經過幾年的經驗，甄子丹便大膽地自立門戶，但不幸遇上金融危機。他回憶起當時最窮的時候，銀行戶口裡僅剩下100元，令馬時亨也感到震驚。他解釋，當時香港的電影製作交易需時，因此甄子丹需要一筆大資金來支付各項工作人員的薪水。甄子丹回憶，同期有導演邀請他參與其他電影演出，並提出300萬的片酬，但由於他不想分散對自己作品的專注，因此拒絕。在節目中，他幽默地表示後悔：「300萬喎，嗰陣時好多錢㗎啦。所以嗰陣蠢咗，應該接嚟做。」由於周轉困難，甄子丹只好借「大耳窿」來解決，幸好最終在幾個星期內都能妥善解決資金問題。

甄子丹也主動分享了他對演藝事業的熱情：「你要對嗰樣嘢有愛先，唔愛有幾多錢都唔會做到極致。」他表示，只要有信念，即使只能吃飯盒也會堅持下去。他提到，近年香港運動員在各項世界賽事中取得了卓越的成績，對此表達了欣賞：「其實真係好難，你諗吓得七百萬人，可以成就到咁出色嘅人才，完美展示到香港人嘅可能性」。

談到當前的年輕人，甄子丹指出他們缺乏明確的目標。他認為現在賺錢的途徑太多，失去了以往的單純。不過，他也表示世代交替，與以前不同，過去更多的是自我領悟，沒有人會教你。因此，他希望香港人能夠秉持勤奮、努力和永不放棄的精神繼續奮鬥，不斷進步。

62歲的甄子丹有過兩段婚姻，2003年與比他年輕18年的名模富家女汪詩詩結婚後事業愈來愈旺，靠著多年打拼現在身家豐厚，有指他在香港物業已超過3億元。早在2013年甄子丹就以1.35億元購入薄扶林摩星嶺道御海園的獨立屋，據知屋苑總共只有四間獨立屋，而甄子丹購入其中一間，全屋共四層，面積達4,200呎，不但坐擁無阻擋全海景，更設有泳池、按摩池、私人健身室等，被譽為「最強堡壘」！甄子丹與太太汪詩詩更投資有道，據知他們早年先後購入九龍城陶源、薄扶林碧瑤灣、鴨脷洲南灣等多個單位，2021年5月汪詩詩再被爆以近3500萬元購入黃竹坑晉環兩個單位。一家人生活奢華好識享受，旅行搭私人飛機，相當富貴！

