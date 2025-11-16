洪金寶恨再抱孫　洪天明考慮讓太太周家蔚人工受孕︰一定女先生

現年51歲的洪天明與42歲的港姐亞軍周家蔚結婚13年，育有兩子，分別是12歲長子洪大仁(TJ）和10歲幼子洪竟稀(JT)。日前洪天明接受《香港01》專訪，真情剖白二人婚姻曾出現危機，洪天明爽快承認「離婚」兩字曾多次出現，周家蔚亦大爆老公曾表示應承離婚，幸經歷重重難關後雨過天青，夫妻關係更勝從前。

訪問中，洪天明透露有一段時間自己經常會被鬧，周家蔚透露自己在單親家庭長大，原生家庭令她缺乏安全感，她說：「我份人好敏感，會將我同Daddy嘅嘢搬咗落佢（天明）度，後來我都做咗好多嘢，疫情時候上咗個一個課程，將兩件事分返開。」周家蔚表示一開始是想處理好與小朋友的關係，後來才發現夫妻感情才是問題的根本，天明在旁笑說：「拯救咗我」。

周家蔚曾經想生「豬女」。（微博@洪天明）

二人婚姻曾出現問題，周家蔚積極尋求解決方法。（ig@janetchowkawai）

一家四口。（ig@janetchowkawai）

跨過重重難關，夫妻感情愈來愈好。（ig@janetchowkawai）

現在二人夫唱婦隨，合力將「洪家班」打造成品牌推廣茅台、膏藥貼等產品。問到家蔚是否掌握財務大權？她興奮地握拳頭笑說：「開始係啦，Yes！愈來愈多。」而「大哥大」洪金寶一直好恨有孫女，家蔚說：「之前想生個豬女，本來同佢.....」然後望一望天明說：「但見你冇反應。」天明爆笑說：「唔係同邊個？」

天明認真回答：「因為佢（周家蔚）話年紀問題，36歲時想生個豬女， 但因為我工作有壓力，同埋兩個小朋友唔係剩係講有冇錢，仲要有時間陪伴，我成日唔喺度，如果再生陪兩個都唔夠時間，仲要陪個女，仲要依家工作時成日飛走，對我嚟講好難。」他期望將「生女重任」交付兩個弟弟洪天祥和洪天照，同樣能完成爸爸洪金寶抱孫女心願。

家蔚話：「本來同佢（生）」，洪天明激動話：「唔係同邊個？」好爆笑！（影片截圖）

洪金寶好恨抱孫女。（視覺中國）

洪金寶見到孫仔就開心，成日催天明再生多個女。（微博@洪天明）

洪天明希望將生女重要交俾兩個細佬洪天祥（左一）和洪天照（左二），同樣能完成爸爸洪金寶抱孫女心願。（微博圖片）

然而，周家蔚亦好恨生女，她說：「我見到人哋啲女我都好羨慕，好羨慕有個女，流晒口水呀，唔緊要啦......契囉。」天明表示曾提議找代母，他說：「我同佢講過，因為驚年紀大，不如你去搵代母啦，因為我驚佢辛苦，佢話要生都要自己。」如果確定要再生，就必定會選擇人工受孕，天明說：「一定係生女先生嘞，咁我再生個仔出嚟有咩意思呢？我係為咗生女先生多個嘛，咁如果係嘅就去做合法哋方做人工受孕囉。」

周家蔚都好鍾意女。（影片截圖）

訪問有笑有淚。（影片截圖）