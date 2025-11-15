劉嘉玲片場遇只能拍「四分三側臉」男星　影響拍攝嬲到想暴打對方

劉嘉玲最近拍攝內地綜藝節目《一路繁花2》，爆出不少爭議性話題，她與金雞影后何賽飛曾就「生育與否」問題展開激烈辯論，劉嘉玲霸氣表示：「像我就是不想生！」最新一集，談到片場遇不敬業的演員，劉嘉玲大爆曾與一位堅持只能拍「四分三側臉」的男演員合作，令她氣得想「假戲真做」暴打對方！

劉嘉玲拍攝內地綜藝節目《一路繁花2》，話題不絕。（微博@劉嘉玲）

劉嘉玲提到曾與一位男演員合作，因對方堅持鏡頭只能拍他「四分三側臉」角度，令原本早已安排好的走位、燈光及機位的拍攝團隊，要重新調整，拖慢整個拍攝進度。她說畢，現場的寧靜、何賽飛即附和，說演藝圈充斥這些只能一邊臉上鏡，諸多顧忌，毫不專業的演員。

劉嘉玲爆出曾與一位男演員合作，對方堅持以「四分三側臉」出鏡。（微博截圖）

而最令劉嘉玲氣憤是之後的一場戲，製作團隊要趕拍夕陽美景這個黃金鏡頭，沒料那位男演員又突然要求補妝，再次因為要保住塊面而錯失時間。「這個時間很寶貴，瞬間就沒有，我冷得要死，我已經在鏡頭面前了，他突然之間說︰『我要補妝！』他還慢慢的補，是男生。」劉嘉玲坦言很生氣，導演亦感到不滿。

連要捕足夕陽黃金一刻都因為姿整男演員要補妝，而延誤冇得拍。（微博截圖）

面對比女人還要姿整的男星，劉嘉玲表示原本有機會在最後的鏡頭攞正牌洩心頭之憤，「到最後有一場戲是我要打他的，我想真打。」眾人追問︰「你有沒有打？」嘉玲說︰「沒有！到了那個打的時候，他說︰『Cut！這個可以跳鏡頭。』」簡直喜劇一樣的真實情景。劉嘉玲爆料指連當時的導演都覺得對方該打，為劉嘉玲感到可惜。由於劉嘉玲沒有開名，令網民更感好奇，紛紛問︰「好想知道是誰？」、「「我還敢在劉嘉玲面前耍大牌，這男演員膽子也太大了，求扒！」

當時好凍。（微博截圖）

劉嘉玲想假戲真打，一巴摑去關頭被對方嗌「Cut」。（微博截圖）

何賽飛透露曾試過有演員要加戲份，稱要顧及粉絲。（微博截圖）

寧靜表示拍攝《孝莊秘史》時，預備的30套訂製戲服被分走。（微博截圖）