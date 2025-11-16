Ivy So蘇雅琳問「有冇聽過kam呀叔叔」　遭火火KB一句反擊勁尷尬

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）和許軼（Day）受邀成為YouTube頻道《ChillGOOD TV》清談節目《巴打圍爐》的嘉賓。訪談中，Day大爆自己揀男朋友的傾向原來是「白淨冇毛」，Ivy So則指自己沒有特別喜好，但喜好自律的人。節目中，Ivy So又向火火、KB、釗峰挑機，相當有火花！



估唔到又會興返「kam」呢個潮語。（《ChillGOOD TV》截圖）

Ivy So蘇雅琳仲問火火、KB：「我哋有個詞叫『kam』，有冇聽過呀叔叔？」（《ChillGOOD TV》截圖）

點知⋯⋯（《ChillGOOD TV》截圖）

談到擇偶條件，Ivy So說：「我哋GenZ（Z世代，1995年到2010年之間出生），而家00後，我哋有個詞叫『kam』，有冇聽過呀叔叔？」KB表現無奈，點頭道：「有。」火火就說：「我哋呢代發明㗎！」釗峰說：「我唔明，kam呢個term好耐㗎啦。」KB續說：「以前我哋已經話：『呢條XX好X kam啦。」說罷釗峰與KB擊掌，表示認同。

真係搞笑。（《ChillGOOD TV》截圖）

許軼（Day）爆自己鍾意白淨冇毛男。（《ChillGOOD TV》截圖）

之後，5人談起擇偶條件，釗峰問Day會喜歡「霸道總裁」還是「小奶狗」時，Day回答：「好個人，我鍾意⋯⋯脫咗毛嘅。」Ivy So即說：「佢話鍾意冇毛嘅男仔！」隨即，火火和KB又拉高褲腳，直言自己也是「少毛」，釗峰說：「我反而最多腳毛！」火火又笑言：「鍾意冇毛，仲要白色，咁你同條光管搞得啦！」Day掩臉笑着，又說：「所以呢個好個人。」