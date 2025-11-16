新聞女王2｜網傳片酬大公開佘詩曼升價逾一倍　視帝竟只收呢個價

TVB台慶劇《新聞女王2》近日熱播，剛播了一周即大受歡樂且引起網民熱話，劇中各位主角的演技亦備受關注，當中以飾演Man姐文慧心的佘詩曼最為矚目，而其他主演包括黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕以及馬國明等均同樣吸引。除了在香港，《新聞女王》在內地同樣爆紅，而續集在內地更是比香港早一個星期率先播映，日前微博就瘋傳《新聞女王2》多位主要演員的片酬，引發內地網民評論：「香港演員性價比高。」

近日有微博博主發文，指《新聞女王2》主要演員的片酬較第一部有所提升。有傳女主角佘詩曼在《新聞女王2》整部劇的片酬為100萬港元，比第一部的47萬港元升價了一倍有多。黃宗澤的片酬為50萬港元。李施嬅的片酬同樣為50萬港元，她在第一部的片酬為31萬港元。高海寧的片酬為35萬港元，她在第一部中的片酬為28萬港元。馬國明在第一部的片酬為42萬港元、何依婷的片酬約23萬港元，王敏奕的片酬約20萬港元，何廣沛則僅有11萬港元左右。這份網傳的片酬金額名單引起內地網民熱議。不少網民認為香港演員普遍有實力，但片酬開價相對內地演員更為合理，甚至有些偏低，直指港星性價比相較某些內地演員高得多。

