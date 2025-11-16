陳寶珠新抱罕露面氣質出眾不輸奶奶　獲讚滿分新抱繼承家傳之寶

60年代「影迷公主」陳寶珠與前夫楊占美所生的兒子楊天經，於2011年與拍拖3年的舞台劇演員吳文珊結婚，近年他們夫妻倆甚少公開露面。日前，楊天經夫婦一同為吳家樂、陳淑蘭、陳淽菁主持的電台節目擔任嘉賓，吳家樂於IG分享了他們的合照，意外引起網民熱議。從相中可見吳文珊擁有凍齡美貌，氣質婉約，在合照中十分搶鏡，獲不少網民大讚她靚女，甚至指她的風采不輸她奶奶陳寶珠。吳文珊曾參與過不少她老公楊天經自組的劇團作品。2018年，她在馬浚偉製作兼主演的舞台劇《偶然．徐志摩》中飾演其中一名女主角，其演出令人感到驚喜，獲馬浚偉大力稱讚說：「清新又不落俗套的舞台新秀」。

(左起) 陳淑蘭、吳文珊、楊天經、吳家樂、陳淽菁 (ig圖片)

楊天經曾透露他向太太的求婚過程簡單而真摯，僅在吃飯時送上戒指便求婚成功。兩人在婚禮翌年補辦喜宴，筵開35席，向來疼錫兒子的陳寶珠負責酒席費用，更將母親及奶奶傳承下來的珍貴瑰麗首飾贈予新抱，足見吳文珊深得她的歡心。楊天經跟吳文珊婚後與陳寶珠一同居住。陳寶珠曾公開表示，自己不會擺出奶奶的架子，與新抱互相體諒便很容易相處，又謂會給新抱滿分。吳文珊亦大讚奶奶容易相處，對她愛護有加，婆媳關係非常融洽。

楊天經羊年與媽咪賀歲照。

陳寶珠生日願望是世界和平。