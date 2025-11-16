Ivy So蘇雅琳聖誕因一原因無得快閃外遊　為倒數騷忍口唔敢食大餐

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）日前到商場出席「Sweetmas」主題活動，作為甜蜜專員的她，勇闖現場這個巨大的糖果樂園，吸引大班粉絲駐足圍觀。Ivy So向來愛鍚粉絲，除了跟他們大玩「曲奇快趣挑戰」拍拍燈遊戲之外，並且合照打卡，搞到粉絲們勁開心！

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）日前到商場出席「Sweetmas」主題活動。（大會提供）

Ivy So展示可愛一面。（大會提供）

Ivy So興奮地表示：「平時我都好鍾意聖誕節嘅甜蜜氛圍，今次嚟到太古城中心覺得好似進入咗糖果世界咁，平時細細粒嘅糖全部變成巨型可愛版，勁有驚喜呀！場內有好多款，我細細個已經有食過嘅糖，好似蟲蟲糖同熊仔笑笑糖咁，全部我都想揀！不過要揀最可愛嘅一定係表情多多嘅聖誕布甸，一拍個盒就會有唔同Cute爆嘅表情出現。」

Ivy So最鍾意聖誕節嘅甜蜜氛圍。（大會提供）

Ivy So開心聖誕工作已排得密密麻麻。（大會提供）

為了提早與粉絲慶祝聖誕節，Ivy So表演已加入聖誕歌混音的COLLAR團歌《Riding High》。問到聖誕節會否再快閃海外？她笑指工作都安排得密密麻麻，「近幾年聖誕都排滿咗工作，嚟緊都會為年尾嘅倒數活動努力排練，所以會計劃留喺香港做嘢，每年聖誕最想同屋企人同埋COLLAR隊友一齊食大餐，不過為咗年尾活動都要忍口一排先，就算飛唔到，都可以探索香港充滿聖誕氣氛嘅地方。」

Ivy So聖誕會與家人及隊友慶祝。（大會提供）