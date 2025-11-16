TVB索爆女配突深有感觸分享人生哲理　慨嘆忙碌是世上最便宜的藥

現年44歲的陳自瑤 (Yoyo) 保養得宜，凍齡美貌與火辣身材令人稱羨。近年她在事業上也不斷尋求突破，於2021年憑《寶寶大過天》奪得「最佳女配角」，登上演藝事業高峰。而除了拍劇外，陳自瑤也積極開拓內地市場，在直播帶貨方面有不錯的成績，令她在內地人氣急升，不過鏡頭前是笑容滿臉、活力十足的她，背後的辛酸與付出，真是有苦自己知。但她依然好努力工作，無論多辛苦也沒有想過要放棄。

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)

雖然工作忙碌，陳自瑤仍不時會於社交網分享她的生活點滴，更新近況。昨日她就於IG story貼出了一段文字，似是有感而發寫道：「讓自己忙起來 最近很喜歡一句話： 忙碌是世界上最便宜的藥 治癒自己最好方法就是忙碌和睡覺，一旦忙起來，負面的情緒就少了， 沒有時間胡思亂想了， 如果一個人能有目的地忙， 就會慢慢發現； 原來忙碌，是治癒一切的良藥。 所以，寧可累點，也別閒著， 忙碌充實的生活， 足以淡化複雜的情緒， 人生真正的幸福 不過就是燈火闌珊的 溫暖和柴米油鹽的充實。」流露出感性的一面，未知是否遇到什麼經歷令她突然深有感觸，難怪她這樣忙碌仍覺享受。

陳自瑤感性發文。(ig截圖)

陳自瑤曬出民族服美照慶祝生日。(ig圖片)