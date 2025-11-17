70歲周潤發被集郵曝光最近狀態　一部位改變瞬間逆齡回春震撼網民

現年70歲的國際影帝周潤發（發哥）出道半世紀，憑藉《英雄本色》、《賭神》系列等經典電影深入民心，後更以《臥虎藏龍》、《神鬼奇航3》等作品蜚聲國際，穩坐三屆金像獎及兩屆金馬獎影帝寶座，演藝成就非凡。

周潤發(發哥) 出名是全無明星架子貼地的國際影星，人見人愛，而且周潤發多年來都keep住fit爆身型。（資料圖片/梁碧玲 攝）

周潤發年初聯同兩位演員黃寶強與劉昊然，出席香港《唐探1900》首映禮。（資料圖片/葉志明 攝）

今年的5月18日是周潤發的70歲生日。（IG@michaelkiuwaimiu）

儘管貴為國際巨星，但發哥由始至終貫徹其親民作風，生活極為「貼地」。他經常被市民目擊穿梭街市、幫襯平民食肆，亦熱愛跑步與行山。最難能可貴的是，每當被粉絲「野生捕獲」要求合照時，他都來者不拒，並且總會親切地親自拿機自拍，因此人見人愛，深受民眾歡迎，「野生捕獲發哥」幾乎成為遊客來港的另類行程。

周潤發參加《渣打馬拉松2025》，成為集郵對象。（資料圖片/葉志明 攝）

早前有內地網民上載了在中環碼頭野生捕獲周潤發的合照，並寫道：「在中環碼頭遇到了周潤發！發哥真的太nice了」。（小紅書截圖）

發哥經常跑步被野生捕獲，而他通常也來者不拒。（小紅書圖片）

近日行程忙碌的發哥，繼早前為多位10月壽星好友開生日會後，日前再有網民於啟德幸運「捕獲」其身影。該網民在社交平台以「偶遇發哥的快樂」為題發文，分享了與發哥的合照。相中，發哥與該網民及其懷中的BB開心自拍，笑得「四萬咁口」，非常親切；而BB雖然可能未知對方是誰，但似乎也被影帝的強大氣場吸引，一雙「眼仔碌碌」地望著發哥，十分可愛。

呂慧儀今年在食生日飯時遇上周潤發，發哥更親手為她整長壽麵賀壽，令她驚喜萬分。而發哥更與《愛．回家》的演員們合照留念。（IG圖片）

發哥早前為多位10月壽星好友開生日會，陳法蓉也是其中一位壽星。（微博圖片）

發哥年紀大了但帥氣不減，近年常與太太拍拖出席時裝活動。（資料圖片/葉志明攝）

除此之外，在零修飾的「生圖」之下，發哥的狀態好得驚人。相中的他身穿黑色運動風衣，顯得精神飽滿，皮膚緊緻且充滿光澤。尤其注目的是，發哥將原先的白髮全部染黑，梳著一頭帥氣油頭，整個人彷彿回春一般，絲毫不像70歲。網友們紛紛狂讚：「染咗髮又後生咗！」、「越來越年輕」、「發哥一直都好親民、和藹可親」。

網民分享偶遇發哥的興奮之情。（小紅書）

發哥笑到四萬咁口。（小紅書）