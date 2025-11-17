70歲周潤發被集郵曝光最近狀態 一部位改變瞬間逆齡回春震撼網民
撰文：崔力生
出版：更新：
現年70歲的國際影帝周潤發（發哥）出道半世紀，憑藉《英雄本色》、《賭神》系列等經典電影深入民心，後更以《臥虎藏龍》、《神鬼奇航3》等作品蜚聲國際，穩坐三屆金像獎及兩屆金馬獎影帝寶座，演藝成就非凡。
儘管貴為國際巨星，但發哥由始至終貫徹其親民作風，生活極為「貼地」。他經常被市民目擊穿梭街市、幫襯平民食肆，亦熱愛跑步與行山。最難能可貴的是，每當被粉絲「野生捕獲」要求合照時，他都來者不拒，並且總會親切地親自拿機自拍，因此人見人愛，深受民眾歡迎，「野生捕獲發哥」幾乎成為遊客來港的另類行程。
近日行程忙碌的發哥，繼早前為多位10月壽星好友開生日會後，日前再有網民於啟德幸運「捕獲」其身影。該網民在社交平台以「偶遇發哥的快樂」為題發文，分享了與發哥的合照。相中，發哥與該網民及其懷中的BB開心自拍，笑得「四萬咁口」，非常親切；而BB雖然可能未知對方是誰，但似乎也被影帝的強大氣場吸引，一雙「眼仔碌碌」地望著發哥，十分可愛。
除此之外，在零修飾的「生圖」之下，發哥的狀態好得驚人。相中的他身穿黑色運動風衣，顯得精神飽滿，皮膚緊緻且充滿光澤。尤其注目的是，發哥將原先的白髮全部染黑，梳著一頭帥氣油頭，整個人彷彿回春一般，絲毫不像70歲。網友們紛紛狂讚：「染咗髮又後生咗！」、「越來越年輕」、「發哥一直都好親民、和藹可親」。