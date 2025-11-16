圈中深情男唱歌片出土歌喉獲讚　嘆當年錯失做歌手良機人蠢無藥醫

現年66歲的資深演員艾威與已故太太陳美玲（Lisa）結婚23年，夫妻情重，Lisa早年曾有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，艾威不惜傾盡積蓄救治愛妻，可惜今年初病情惡化，最終等不及做換肝手術離世。承受喪妻之痛的艾威，表現堅強，並表示自己一定會振作，完成太太希望他在事業上做出好成績的遺願。而除了演技好外，原來艾威也是唱得之人。近日，他在社交平台分享當年翻唱黃凱芹《傷感的戀人》的片段，隨即引起熱議，甚至有網民提議他參加《中年好聲音》，說不定能再次殺出一條血路！

艾威與已故太太陳美玲（Lisa）結婚23年，夫妻情重。（節目截圖）

承受喪妻之痛的艾威，表現堅強，並表示自己一定會振作。(陳順禎攝)

近日，艾威揭露其「唱得之人」的隱藏實力，他在社交平台分享了一段自己的陳年唱歌片段。片中，艾威在TVB台慶獻唱黃凱芹的《傷感的戀人》，當時仍一臉稚氣，但自信滿滿。艾威寫道︰「少年好聲音。」而該舊片原來是轉載自Facebook專頁「舊香港照片館」。

艾威昔日在TVB台慶獻唱片段，近日被網民翻出。（Facebook影片截圖）

艾威身形高大有自信。（Facebook影片截圖）

片中，主持盧大偉以艾威原名「徐威信」介紹出場，接著艾威拿起咪，對住坐於前排的老闆六叔邵逸夫，及一眾高層、及演員朋友獻唱助慶，不但一點怯場都沒有，表現淡定有自信，而且台風十足。不少網民留言激讚：「唱得仲好過而家果D所謂歌」、「雖然個咪好拆，但唱功搭夠，堅好聽」、「唱得好好喎，而且仲好有自信」。

當年樣子青澀。（Facebook影片截圖）

絕對是歌手級。（Facebook影片截圖）

艾威接受《香港01》訪問時，表示該片段應該有逾30年，記得當時是TVB台慶，適逢他服務10周年，攞10周年服務獎。提到他之前曾在本網訪問中，提及試過因為唱歌得罪PA，當時他回想效力TVB時期說：「渾渾噩噩又有，不知所謂又有，好努力又有，咩情況都試過，甚至唔接通告都有，因為嗰時我有副業，就係唱歌，仲夠膽死係長駐歌星，當時仲係用Call機，好多時為咗唱歌，唔覆PA機，俾PA投訴，我聽返嚟係話Port到佢冇得撈。」

有台型！（Facebook影片截圖）

對此，艾威笑說：「其實訓練班出嚟之後，唱歌已經係我嘅副業，不過呢份副業收入仲多過正職好多。」問到為何當時不向歌手方面發展？艾威坦言當年曾獲高層馮美基推薦去唱片公司試音，豈料試完音沒多久，唱片公司就倒閉了，而苗僑偉也曾將他推薦給台灣音樂製作人，艾威感嘆：「但唔識諗，自己唔覺得要向呢方面落重注投資囉，人蠢無藥醫。同埋嗰個年代，如果你喺幕前演出係有啲成績嘅話，你出自己嘅唱片唔係一件太難嘅事，我就係有個咁嘅諗法，點知傻仔咗。」對於網民提議他可以參加《中年好聲音》殺出一條血路，艾威型爆回應：「No啦！我今時今日已經係唔需要，由人哋去確認自己。」

艾威接受《香港01》訪問時，表示該片段應該有逾30年，他記得是TVB台慶，適逢他服務10周年，攞10周年服務獎。（Facebook影片截圖）

艾威直言沒興趣參加《中年好聲音》。（葉志明攝）