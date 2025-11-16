林秀怡跨區照顧患癌家人感煎熬爆負面情緒　兩月來每日只瞓三小時

無綫小花林秀怡 (Kirby) 2009年畢業於無綫電視第23期藝員訓練班，隨後簽約無綫正式入行，參演過多部劇集的演出，同時亦有參與主持的工作，努力賺錢養家。林秀怡從小與母親相依為命，曾因母親患癌需要醫治而花費所有積蓄，當時的她強調「可救回媽媽生命，絕對值得」，絕對是孝順女一名。日前，林秀怡就因為家人患病而再一次成為照顧者，並於IG發文抒發心情，透露家人正努力對抗病魔。

林秀怡與梁凱寧。（陳順禎攝）

林秀怡期盼經濟盡快復甦，讓所有小店都能走出困境，迎來新的明天。(胡凱欣 攝)

林秀怡亦有開設自家餐廳，但面對各行各業都處於寒冬期，她坦言生意「一定比以前差」。(胡凱欣 攝)

林秀怡寫道：「好吧！最近再次成為一位照顧者。(不是媽媽，媽媽很健康）媽媽都成為照顧者，希望你不要太辛苦，交給我吧﹗呢兩個月因為突如其來嘅變化，經歷咗好多唔同嘅情緒，自責，疲憊，孤單，擔心，緊張，憤怒，厭世，甚至想逃嘅時刻。每日逗留醫院陪伴，有時陪完直接返工，有時就可以返屋企沖個涼先出番嚟，book到酒店就仲可以瞓兩個鐘，因為酒店海鮮價唔係成日book。跨區照顧者呢單嘢，真係連車程都係煎熬。不過唔緊要，總會過去。」可見她身心都感到相當疲憊與煎熬。

林秀怡要照顧患癌症的家人。(IG圖片)

林秀怡續說︰「唔知係因為每日瞓得三個鐘定擔心到想嘔嘅唔舒服，當我發現我開始情緒超唔穩定既時候，好彩身邊有你哋，係你哋啊，可以畀我充電幾個鐘再返嚟努力。都多謝工作上畀我請假嘅你哋，放低咗唔少工作，都放低埋個社交平台，不過突然發現，有時喺到同大家傾吓偈，都會紓緩啲。而我都愈嚟愈依賴身邊嗰位，中間嘅工作時間都需要佢陪伴，又要佢車出車入，多謝你毫無怨言嘅幫忙。努力對抗病魔，希望呢段日子可以快啲過，可以好快笑住回望，屋企人身體健康！希望靠大家集氣早日康復。」雖然好難捱，但林秀怡仍抱着積極態度面對。

林秀怡與媽媽都要照顧患癌的家人。(IG圖片)

林秀怡與媽媽都要照顧患癌的家人。(IG圖片)