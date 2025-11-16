陳曉華被同學欺凌兩年冇講嘢　棄做護士選美入行第六年先俾到家用

入行七年，兼奪2018年港姐及2019年華姐冠軍入行的陳曉華(Hera)，近日連續主演《金式森林》及《新聞女王2》兩齣台慶劇，當中《金式森林》更夥拍三屆視帝郭晉安做女一。七年來，Hera上位之快、緋聞之多，跑贏一眾同輩甚至前輩。現年30歲的Hera接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪回應緋聞名單外，更自揭成長期間曾因過度活躍長期被同輩欺凌變得孤獨內耗的過去。她稱參選港姐：「純粹想做護士前極速成長。」惟際遇讓她走上演員之路而飽歷最初的批評，她坦承曾經歷沮喪及崩潰，「當時會匿埋公司廁所同喺車上喊。」原來，Hera更曾因收入無法供養父母而一度後悔入行。

陳曉華接受梁泰來訪問。

《金式森林》與郭晉安演一對。（ig@herachann）

性格男仔頭的陳曉華今天受訪口若懸河，但原來小學至中學階段她屬寡言孤獨內耗一族，她說：「我細個過度活躍，好鍾意搶住講嘢，同學睇唔慣就Bully我，變咗我唔敢講嘢，驚得罪人，試過喺小五、小六兩年無講過嘢，變得怕事內向。」她披露讀畢中大護理系同年參選港姐的主因，「一直覺得自己好細路女，好易喊好易放棄，一俾人打擊就匿埋內耗，連大學都係咁。畢業走去選美，就係好想要個過程，好多人話選美可以令人極速成長，純粹想正式做護士前極速成長。」當時的Hera，一心落選就專心做護士，「從來無覺得自己靚，如果做到幾年演員就幾年，無諗過會做到女主角。」

陳曉華透露讀小學時過度活躍，被同學欺凌兩年冇開口講嘢。（ig@herachann）

陳曉華讀完中大護理系同年參選港姐，原來係諗住「正式做護士前極速成長」。（ig@herachann）

選美改寫Hera人生，不單兼奪港姐華姐冠軍，卸任後即被力捧拍劇，20年先任《迷網》女二，翌年的《異搜店》更首任女一，惟Hera於《迷網》中的處女演出，招來一致負評，「係俾人圍插，最在乎係話我黐脷根，我唔怕俾人話我醜話我長頸鹿，係驚黐脷根成世都改唔到！好在當時拍緊《異搜店》，就嘗試改。當時會匿埋公司廁所同喺車上喊，何廣沛係陪我經歷呢個低潮。」談及怎改善黐脷根，Hera稱試過努力咬酒塞讀報紙等方法，最後再跟兩位老師彭秀慧及邱頌偉學戲，重構性格學懂放鬆，解決一讀對白就緊張的間題。

陳曉華入行七年，兼奪2018年港姐及2019年華姐冠軍入行。（ig@herachann）

陳曉華入行七年，兼奪2018年港姐及2019年華姐冠軍入行。（ig@herachann）

由最初被彈是花瓶，到去年憑《異空感應》膺「飛躍進步女藝員」獲肯定，原來Hera也有過後悔入行的階段。被問及卸任港姐初入行的薪酬跟護士比較，Hera說：「哈！唔識答！總之我曾經後悔入行，有認為自己任性的階段。我入行淨係想照顧到爸爸媽媽，佢哋供書教學咁多年，但我一出嚟做嘢連家用都畀唔到，係咪一世都係咁呢？係有一段時間因為賺得唔多而後悔，從來無諗過而家終於賺到錢。」問Hera入行至那一年才叫作賺到錢養家，她說：「就係上年，哈！」

去年先可以俾到家用屋企。（ig@herachann）

被喻為中大校花，中學讀女校的Hera指唸大學才與同系同學譜初戀，至於入行以來緋聞多多，當中包括何廣沛、丁子朗、羅天宇、方力申、陳卓賢、及近期最鬧哄哄的朱敏瀚，她指最驚訝是何廣沛，「因為是第一個傳，我係好驚，答記者嘢手震。而家無所謂，最近又話我結婚又同居(跟朱敏瀚)，係唔理得人點諗。」問「大纜都扯唔埋」的陳卓賢怎認識，Hera認有共同朋友，「係共同朋友介紹賣車，做緊啲手續啫，佢咁紅，傳嘅時候壓力好大，就匿埋冷處理。」Hera坦言近期應對朱敏瀚的緋聞，同樣用冷處理手法，但這回專訪，她沒法迴避，「總之大家覺得我哋CP好襯好靚搵我哋做嘢最好，哈！」談及是否欣賞朱敏瀚靚仔？Hera說「你哋唔好淨係睇佢外表啦！佢優點好多，阿朱好細心，心思亦好細密，佢會諗好多嘢，又未必會講出口，佢嘅世界好豐富，真係要了解吓。」

朱敏瀚和陳曉華的緋聞雖然鬧得熱烘烘，但兩人都否認戀情。（資料圖片/葉志明攝）

陳曉華獲TVB力捧。（ig@herachann）