新聞女王2｜黃宗澤被傳片酬只收50萬　霸氣澄清：咁你都信？

無綫（TVB）劇集《新聞女王2》播出後引起中港觀眾追劇潮，劇情緊湊而且角色與角色之間的角力更是一大焦點。近日有內地網民爆劇中演員的薪酬表，指佘詩曼接拍《新聞女王2》收100萬，黃宗澤則收50萬，有網民留言：「黃宗澤好抵用！」今日（16/11）黃宗澤出席《新聞女王2》宣傳活動，黃宗澤以一句回應有關傳聞，相當霸氣！



《新聞女王2》中，黃宗澤飾演的古肇華以瘋狂飲奶的畫面而成為討論話題。（截圖）

問到網上網民對兩位演員片酬傳聞，黃宗澤接受《香港01》訪問時回答：「咁你都信？（話你50萬一套！）我嘅片酬外界點會知啫？你過濾吓先啦，點會知道我哋合約啫，係咪先？（應該唔只咁少？）唔通我話你知有幾多咩，哈哈！大家都係搏個眼球啫。（幾多錢？）你會唔會話我知你幾錢人工呀？咁咪係囉，仲要我講你先講。」

微博網傳《新聞女王2》主要演員片酬名單。(微博截圖)

黃宗澤拍《新聞女王2》片酬只收50萬？（葉志明 攝）

《新聞女王2》中，黃宗澤飾演的古肇華以瘋狂飲奶的畫面而成為討論話題。今日揹着名牌手袋出席活動的他，受訪時也笑言只是玩味性質的廣告。「冇㗎，有時又唔係飲晒，飲一啖。（成套劇飲咗幾多？）廠商拎嚟，堅飲嘅。」

黃宗澤拍《新聞女王2》被問及片酬。（葉志明 攝）

黃宗澤飲奶圖片成為新一代網上迷因圖，更有人將之與《變形金剛4》的Stanley飲舒化奶的名場面比較。黃宗澤也回應：「嘩，點敢呀！大佬！點高攀得起，人哋係荷里活巨星，我哋呢啲都係小演員啫。邊度夠膽同荷里活巨星比較，只不過係咁啱得咁蹺啫。」

《變形金剛4》的Stanley飲舒化奶。（劇照）

