全運會呂爵安訪問落敗蔡俊彥被窒：輸唔開心，你走音咪成日唔開心

全運會男子花劍個人賽事今日（16日）在啟德體育園上演，港隊主將之一蔡俊彥於半總決賽對戰福建的許杰，輸9：15，八強下馬。今日ViuTV派出「特派體育記者」呂爵安（Edan）去訪問蔡俊彥，二人是大學時期室友，情同兄弟，一見面已立即互窒，相當搞笑。

全運會男子花劍個人賽事今日在啟德體育園上演，港隊主將之一蔡俊彥於半總決賽對戰福建的許杰，輸9：15，八強下馬。（梁鵬威攝）

蔡俊彥見到Edan即說：「唔怪得之輸啦！」、「因為你！」Edan表示自己遲了到場，未能親眼見證對方作賽，有點可惜，問到比賽後心情，蔡俊彥就揶揄Edan走音：「本來好唔開心，見到你開心好多。其實本身都冇唔開心嘅，都大個啦而家，唔會因為一次失落好唔開心，好似你咁，唔會因為走音唔開心，如果唔係你係咪成日都要唔開心？」Edan隨即面色一變深呼吸，再笑言：「係呀係呀，我都大個。」

蔡俊彥續說：「我比賽成日都輸，你可能見我上年贏過三次，你唔好窒我住，上年贏過三次，但其他全部都係輸，如果每次輸都要好唔開心，我就會抑鬱㗎喇。」Edan即搵位入：「咁我走音嘅頻率應該冇你輸得咁多。」蔡俊彥：「冇冇冇，你好少唔開心！」Edan嘗試化身專業記者講返正題，問對方如何評價自己表現，誰知蔡俊彥隨即又說：「OK囉，呢個比賽算係我呢兩年嚟準備得比較辛苦，因為我而家病病地，同埋我仲Jetlag（時差），（Edan：有好多原因。）好多藉口㗎，你走音都好多藉口嘛！感冒型運動員！」Edan再表示自己要專業認真做訪問，蔡俊彥才回復正經：「我因為病，負面情緒容易啲爆發，所以特別憂心，但係好替自己感到驕傲，今朝起身懷着樂觀同享受嘅心情打比賽。」

蔡俊彥於19日仍有團體賽，他指有隊友支持、力量更大，不再孤軍作戰，因此會較有信心，希望能奪得金牌。最後，他又感恩有支持者為自己打氣，相信有部份人是Edan的粉絲，但自己比賽時不便給予回應，盼他們見諒：「打比賽要Focus，我驚我互動得多會分心，所以每一下聽到都好開心，但係都要忍住，希望大家唔好覺得我無視，我真係好想即刻報答畀大家，但係嗰個唔係最好嘅時機，所以我而家想喺鏡頭面前好多謝支持我哋嘅每一位。」