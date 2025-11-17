新聞女王2｜高海寧低調戴名錶　抗濕疹唔停工：唔想搏殺期推工作

高海寧近年強攻內地市場，不論大小劇集、綜藝節目都見到她的身影。籍由最近播出的TVB劇集《新聞女王2》再將她的人氣推上更高峰。日前（16/11）高海寧出席《新聞女王2》宣傳活動，她接受《香港01》訪問時心情大靚，坦言在《新聞女王2》前已有十分多廣告商接洽。雖然高海寧相當謙虛地表示，只是多得廣告商支持，但從其手上所戴的名錶，已猜到她近年收入已相當豐厚。



高海寧出席《新聞女王2》劇集宣傳，心情勁靚呀！（葉志明 攝）

高海寧手上戴着入手價近港幣70萬名錶。（葉志明 攝）

網上資料顯示該錶價值近港幣70萬。（網頁截圖）

高海寧接受《香港01》訪問，說：「今年同一時間有三套廣告喺全港好多地方都有廣告牌、馬場、有一個美容院，仲有一個係健康產品，所以好感恩！（下年有咩劇出街？）我應該有5套劇，其實我係好畀心機做嘢嘅人，一路都冇停低過，啱啱《新聞女王2》播緊，仲有《飛常日誌II》、《武林》、《夫妻的博弈》、《璀璨之城》⋯⋯」

高海寧宣布《新聞女王2》佳績。（葉志明 攝）

近日有報道指，高海寧一直都被濕疹問題困擾。訪問中，她也說：「好耐啦，有年幾兩年，中西醫都有睇，可能係唔夠瞓或者轉天氣就會發作。」她表示，發作時眼睛上下都會腫起，會影響演戲時拍攝，也對於化妝有影響。「同埋唔可以笑，嚴重起上嚟仲會少少裂開。而家都keep住每日食藥，因為唔食藥見唔到人，但係我每一日都要化妝。講返出嚟，原來好多人都有相同問題，我諗係，係一個長期抗爭？」

會不會因為身體健康而減少工作？她直言不會。「唔想喺搏殺期推工作，因為呢個係我等咗咁多年想見到嘅畫面。」她表示會從飲食上着手調理身體。早前訪問中，她透露自己曾有抑鬱問題，高海寧表示抑鬱一事已是6、7年的事，現時已從中走出來。問到如何克服，她透露最重要是「諗得通」：「搵專業人士幫助，同埋我會睇好多心理學嘅書，主要都係靠自己行返出嚟。人哋幫你，你要聽，要自己思考，放低執着，放低一啲想捉緊嘅嘢。」

