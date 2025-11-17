新聞小花陳尚萱全運會採訪被捕獲　網民揭真實一面兩舉動勁加分

無綫主播陳尚萱入行一年多，但觀眾緣不錯。今年7月颱風韋帕襲港，十號風球下她獲派往戶外採訪，稱職表現被觀眾大讚是MVP。她身處紅磡碼頭採訪，一人肩負起無綫新聞台及明珠台新聞的報道重任，報完中文報英文，展現超強雙語能力。她採訪期間被吹到搖來搖去，竭力按實頭盔，且全程睜不開眼，又因為風聲太大，她要對咪大聲叫喊才能聽到報道內容，期間更有一塊疑是木板大型雜物吹到她身後，看來狼狽又驚險，但陳尚萱仍盡力交代颱風實況，網民都讚她敬業，希望她盡早坐主播枱。

TVB的陳尚萱身處紅磡碼頭採訪，並且一人肩負起無綫新聞台及明珠台新聞的報道重任，報完中文報英文。（無綫新聞/明珠新聞）

她看來被風吹得很痛苦。（無綫新聞/明珠新聞）

而日前她現身全運會七人欖球採訪，見證香港男子隊奪金，有網民就拍下其工作情況，她笑容可掬，發文的網民十分欣賞其工作態度，表示：「尋晚入場睇全運七欖，見到佢企足成晚，又不停練習，好勤力！👍🏻」其他網民都留言：「平時見佢報新聞都有保持微笑 感覺幾敬業」、「我都係全運會見到佢，真人幾靚。」、「幾鍾意佢果種好自然又好真誠嘅採訪，相比一年前好多蝦碌事件，佢做直播又真係穩定又進步好多👍 努力嘅成果！」、「前途無可限量」、「傻更更嗰個😂佢英文好勁下」看來陳尚萱的確甚得觀眾喜愛。

日前陳尚萱現身全運會七人欖球採訪，見證香港男子隊奪金。（TVB）

有網民就拍下其工作情況，她笑容可掬。（Threads@antwong1122）

發文的網民十分欣賞其工作態度，表示：「尋晚入場睇全運七欖，見到佢企足成晚，又不停練習，好勤力！👍🏻」（Threads@antwong1122）

有網民說陳尚萱像趙露思。（Threads@antwong1122）

網民覺得陳尚萱傻更更好可愛：「「幾鍾意佢果種好自然又好真誠嘅採訪，相比一年前好多蝦碌事件，佢做直播又真係穩定又進步好多」（Threads@antwong1122）

年紀輕輕的陳尚萱，中小學都就讀著名女校，協恩中學附屬小學及拔萃女書院，並為資優生。她在讀香港大學時在TVB當實習記者，於2023年新聞及策略傳播學畢業後畢業後，正式成為TVB全職記者。2024年中秋節，她在維園做直播，當主播交由外景的陳尚萱報道時，畫面影住陳尚萱望手機，未為意直播已經開始。現場工作人員於是提醒陳尚萱「喂！講啦！講啦！」她才如夢初醒，更用廣東話說：「咩呀…吓？到我呀？」雖然擺烏龍，但觀眾她十分可愛，加上她常獲安排同時為翡翠台及明珠台採訪大曬語言天份，憑語言能力吸盡兩台粉絲，成為新一代新聞之花。

陳尚萱中小學都就讀著名女校，協恩中學附屬小學及拔萃女書院，並為資優生。她在讀香港大學新聞及策略傳播學院時去TVB當實習記者，畢業後正式入行。（YouTube@ HKU Journalism & Media）