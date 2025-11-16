譚詠麟銅鑼灣等的士被捕獲　身後神秘女子身分惹熱議：兒子媽媽？

年年廿五歲的「校長」譚詠麟，縱橫樂壇逾半世紀，唱過多首膾炙人口經典金曲，獲獎無數，當年他還憑著帥氣外面風魔萬千少女，絕對是頂流級。儘管已年屆75，校長的魅力依然不減，且活力十足，除了舉辦巡迴演唱會，又經常與香港明星足球隊四出踢友誼賽，體魄驚人。日前，有網民於銅鑼灣某商場門外的的士站，偶遇正在等車的譚詠麟，並將影片上載分享，不過其身後的女子卻意外成為焦點，引起網民熱議。

校長譚詠麟和哥哥張國榮是當年的頂流偶像。（微博@譚詠麟AlanTam）

近年譚詠麟處於玩住做的狀態，經常隨香港明星足球隊四出踢友誼賽。（小紅書截圖）

又在內地舉行演唱會。（微博@香港藝能製作）

譚詠麟如今依然魅力不減，他與熱情女粉絲合照時非常紳士。（小紅書）

近日，有網民在銅鑼灣某商場外野生捕獲譚詠麟，當時他正在等的士，該網民寫道：「處於退休生活的譚詠麟日常也會搭出租車出行 #老了也要活得精彩 #朝氣蓬勃的老年人 #一個有故事的男人 #趕路的正確打開方式 #出租車 #譚詠麟 #歌壇巨星 #街頭文化 #偶遇港星 #偶遇明星」。

譚詠麟近日在銅鑼灣被野生捕獲，身旁還有一位女士，因此引起熱議。（小紅書）

譚詠麟一身大眾打扮，但難掩星味。（小紅書）

期間在聽電話，眼仔碌碌很可愛。（小紅書）

片中所見，譚詠麟身穿白色風褸配搭黑色運動褲，頭戴紅色cap帽，背著一個斜孭袋，穿搭神態樸素自然，不少網民都大讚譚詠麟沒有巨星包袱，依然那麼貼地，而其大肚腩也成為焦點，網民都為譚詠麟健康著想，叮囑：「肚子太大了。減點肥最好」、「譚校長需要健身」、「校長要keep fit了」。

譚詠麟耐心等的士。（小紅書）

這時該長髮女士才入鏡。（小紅書）

早前有網民罕有地影到譚詠麟與朱穎婷（箭嘴）於平民餐館用餐。（小紅書）

除此之外，譚詠麟身後的神秘長髮女子同樣引起網民熱議。該女子打扮樸素，起初沒有入境，與譚詠麟保持距離，未未見有任何交流，至譚詠麟上的士時，她才緊隨其後，但影片就未有拍到她可有跟譚詠麟上車。有網民猜測該女子或許是為譚詠麟誕下兒子譚曉風的紅顏知己朱穎婷（Wendy）：「後面女人就是他兒子他媽？」、「有點像他兒子的媽」。

多年來，譚詠麟與朱穎婷表現低調，即使早前有網民罕有地影到他們於平民餐館用餐，但兩人用餐期間並沒有任何言語上的交流，甚至連夾餸、舉杯都避開彼此的視線，看來依然十分避忌。不過朱穎婷就被讚駐顏有術，年過半百，狀態相當不錯，臉上未見有明顯皺紋。所以亦有不少網民認為該女子只是剛好排隊等的士的路人，譚詠麟上車她走前補上位置而已，並非朱穎婷。