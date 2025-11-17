新聞女王2｜高鈞賢太太美容生意成功　爆為公司股東：應做緊上市

高鈞賢近年轉往內地發展，去年火速結婚後更造人成功，婚姻生活相當美滿。高鈞賢「登四」隨即踏入人生另一階段，實在令人意外，但令人意外的是，太太黃梓漫的身分成為了網民焦點。今年5月高鈞賢太太的美容院開張，高鈞賢亦有到場，另有相關報道跟進，指高鈞賢太太是「美容女王」，執掌多間美國上市公司和股東。



高鈞賢現時主力在內地發展。（葉志明 攝）

高鈞賢日前（16/11）出席《新聞女王2》宣傳活動，他接受《香港01》訪問時回應：「太太生意喺香港，我自己就喺深圳做返自己服裝品牌、直播，幫佢做生招牌就少啲，但係有時拍吓片就會。」

有香港金融博主以長文爆料指高鈞賢太太背景強勁，更是多間上市公司股東和CEO。高鈞賢表示，知道太太的美容生意做得十分成功，但就對她的生意不太了解，但澄清太太非多間美國上市公司CEO，「即係講到佢好似現實版新聞女王咁？佢唔係好多間美國上市公司CEO，但係就由5年前開始做美容行業都做得幾成功，同埋係唯一股東，全部都係落手落腳去做。當然佢而家愈做愈好，都會接觸一啲金融嘅項目，但係未有咁多間上市公司。（有公司上市？）佢應該有做緊呢樣嘢，但係我同佢事業上分開。佢主要係做實業，但係都好多人去approach佢。都係要等到我哋宣布，同埋去美國敲鐘嗰張相，先會公布畀大家。」他也笑言，太太是心目中的「美容女王」，如果開拍《美容女王》也將是一個不錯的想法。

高鈞賢太太產後復出工作，他不時陪伴左右。（IG：@mattkobe）

高鈞賢早前喜獲B女。(ig@mattkobe)

