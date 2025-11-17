芊蕙子為不信算命師所言赴廟道歉　結局竟更恐怖：我可能命不久矣

網台「BBO」YouTuber混血肥仔（Tommy）今年初爆出偷食風波，其妻芊蕙子心死離婚，並重新出發。在男方被爆疑與拍檔丁彥均（丁丁）有婚外情時，芊蕙子曾發文自爆去年曾去黃大仙算命，被師傅批中「條命好差」兼「應該遲婚」，當時婚姻美滿的她還直斥不準。豈料婚變成真，芊蕙子當時在網上表示知錯，稱要向師傅道歉。近日她返港，竟真的付諸行動，帶同西餅重返黃大仙，豈料結局出人意表，更遇上另一件令她「嚇破膽」的驚魂事件！

芊蕙子在最新影片中憶述，當年打算幫家人去黃大仙廟求平安符，一場來到就順便算命，當被批命差時，她不信師傅之言，心想：「邊有可能呀？唔係吖，幾好呀！」後來經歷婚變，她坦言：「依家證明咗啦，錯就要認，打就要企定！」更專程買了西餅，打算親身向當年的師傅道歉。豈料，當她重返當日的檔口時，卻發現已人去樓空，攤檔變成「吉舖」，令她當場驚呼：「大鑊喇！當年個師傅已經唔喺度！」

道歉不成，但芊蕙子決定找另一位算命師再算一次，她找了最多人排隊的那間睇掌，還信心十足，芊蕙子對鏡頭表示：「佢話我除咗呢個愛情，落花有意，流水無情之外，其他都係好好，例如財星高照、貴人照應、凡事稱心。」而下一秒她指以上都是其想像，真相並非如此，她說：「最恐怖嘅事情已經發生咗喇！」芊蕙子指師傅竟叫她一年後再回來，使她非常不安：「點解佢唔睇我呢？我覺得可能我真係命不久矣……死啦，係咪出事呢？定係真係純粹運氣差呢？」她笑言當時已不知如何是好，更在片尾求救：「各位大師，你哋有冇遇過呢種情況？」

一日後，芊蕙子再發文說：「我諗清楚咗啦，如果真係捱唔過呢一年，咁好啦，開心咁過每一日。橫掂都要死，死得開心啲！ 拍好啲片，到時要用啲footage剪人生走馬燈，都唔會悶親大家」她表示即使人生是爛牌都會用心打，又寄語：「希望無論大家命好命差，珍惜眼前，將自己手上嘅牌打好。加油。」

