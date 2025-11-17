前TVB最索主播批《新聞女王2》離地　爆幕後工作實況與劇集有出入

現年34歲的前財經主播孫雪祺（Gigi）因身材出眾，效力無綫（TVB）期間已深得觀眾心，被封為「翻版陳瀅」。在2023年宣布離巢TVB後，孫雪祺去年正式轉跑道成為大學講師，初期任職於香港城市大學媒體與傳播學院，其後再轉到香港教育大學任職，更「升呢」成為副課程主任。

孫雪祺效力無綫（TVB）期間已深得觀眾心，被封為「翻版陳瀅」。（IG圖片）

雖然已離開主播行列，但仍不時在小紅書分享昔日主播生涯，又曾自封為「新聞女王」。日前她就熱播劇集《新聞女王2》中一段天氣報導情節發表評論，並標明以「真．香港天氣主播」的身份，大爆幕後工作實況，更直言劇集內容與現實有出入。

自封為「新聞女王」的孫雪祺在小紅書發文大爆幕後工作實況。（《新聞女王2》海報》

孫雪祺在帖文中比較了劇中「SNK天氣主播」與她當年作為「TVB天氣主播」的真實工作情況，並指外界可能以為天氣報導只是輕鬆讀稿，但實情是主播需要「自己寫稿和作圖」。孫雪祺解釋短短幾分鐘的報導，背後需要花費大量時間準備：「看上去短短的天氣播報，其實需要從每時段的香港天文台的更新預報中，篩選重點內容，再結合節目時長和氣象圖像進行改寫和優化。」

孫雪祺在帖文中比較了劇中「SNK天氣主播」與她當年作為「TVB天氣主播」的真實工作情況。（小紅書）

對於劇中飾演主播的郭柏妍標新輕鬆，孫雪祺強調現實中主播不用背搞：「有360度攝影機和提詞器 背稿很辛苦？NO,NO,NO！正面和側面都有攝影機和提詞器，但要在正確的時間走位和轉身，一開始真的不容易，但習慣了其實並不難。」至於天氣主播是否可以「扮可愛吸引粉絲和收視率」，孫雪祺斬釘截鐵地表示：「NO！ 當然不可以！」更認為天氣報並非「扮可愛」的場所：「天氣報告也是屬於新聞資訊類的節目，準確傳達信息才是節目最重要目的。studio打傘？NO Way！不過節目還是有一定彈性的，適當輕松活潑一點當然也沒問題～」

孫雪祺在帖文中指主播不能扮可愛。（小紅書）

孫雪祺更分享了自己當年在報天氣報告的截圖。（小紅書）

有不少網民看到帖文後，都紛紛留言請教孫雪祺有關報新聞的問題，包括「天氣報告是錄播還是直播」等。另外，對於劇情離地，有網民指應該只是為了令劇集更有追看性，更認為孫雪祺不應太認真：「大家都知道劇情太誇張，不會有人以為是真的吧？」