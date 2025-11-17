鍾嘉欣曬全家總動員佈置聖誕樹　脊醫老公「出鏡」粉碎婚變傳聞

現年41歲的前無綫當家花旦鍾嘉欣（Linda），於2016年下嫁脊醫老公Jeremy Leung，並先後誕下三名可愛子女：大女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及細女梁紫琳（Anika），一家五口不時外遊家庭樂，幸福美滿。而婚後鍾嘉欣也定居溫哥華，專心相夫教子，至近年才逐步復出幕前工作，她亦多次公開感謝丈夫幫忙照顧家庭，讓她能無後顧之憂地延續演藝事業。不過，早前微博熱搜竟瘋傳鍾嘉欣與老公婚變的新聞，令不少粉絲擔憂。

鍾嘉欣與老公婚後積極造人，現在一家5口美滿幸福。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣親力親為照顧三個子女。（IG@chungkayanlinda）

早前在微博熱搜驚見「港媒曝鍾嘉欣在加拿大起訴丈夫」。（IG@chungkayanlinda）

早前在微博熱搜驚見「港媒曝鍾嘉欣在加拿大起訴丈夫」，指鍾嘉欣於2025年10月28日透過Instagram直播，公開婚前協議副本，並指控協議中存在「欺騙性條款」，例如限制其婚後收入支配權，並聲稱已向加拿大法院提出離婚訴訟，要求重新分配財產及爭取子女撫養權。

鍾嘉欣近年逐步復出幕前工作，在內地舉行巡迴演唱會。（IG@chungkayanlinda）

又推出新歌。（《Believe in Yourself》截圖）

鍾嘉欣早前任林峯演唱會嘉賓，勾起大家集體回憶。（IG@chungkayanlinda）

面對婚變傳言，鍾嘉欣日前出席活動接受《香港01》訪問時，已親自否認。她輕鬆表示：「唔使理啦，唔係剩係我啦，個個結咗婚，就會有傳聞話散啦。」她認為這些花邊新聞在娛樂圈中非常正常，毋須理會這些「小事」，並強調：「最緊要我哋專注返我哋嘅成長，活好自己嘅世界咪得，其餘嘅花邊新聞，我就唔會為呢件事而瞓唔着。」

鍾嘉欣早前回港出席活動時，開腔回應婚變傳聞。（陳順禎攝）

鍾嘉欣直言不用離婚婚變傳聞。（陳順禎攝）

言猶在耳，隨著聖誕節將至，鍾嘉欣再以實際行動闢謠。她今日（17日）於社交平台寫道：「Just a tiny 2-day trip to HK, but my heart feels so full 🧳💗 Now cozying up for Christmas. We’re ready🎄✨（雖然只是短短兩天的香港之旅，但我的心感覺超充實。 現在要舒舒服服地準備過聖誕節了。我們準備好了！）」，並分享多張佈置家居的溫馨照片，展示一家人合力裝飾聖誕樹的過程。雖然丈夫Jeremy沒有正面入鏡，但其中一張相則拍到他在幫手掛上聖誕樹高處的裝飾，網民從其微露的捲髮推測，該人就是鍾嘉欣的老公。

鍾嘉欣在社交平台分享多張佈置家居的溫馨照片，展示一家人合力裝飾聖誕樹的過程。（IG@chungkayanlinda）

老公也有「出鏡」。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣藉此力證家庭關係依舊穩固。（IG@chungkayanlinda）

而在另一張照片中，鍾嘉欣更在櫃上掛出了代表每位家庭成員英文名第一個字母的禮物袋，上方則顯眼地擺放著一張一家五口的溫馨甜蜜合照，以及特寫一個「Love You」的掛飾。種種細節均流露出滿滿的愛意和幸福感，以實際行動徹底擊破婚變傳言。網民亦紛紛留言，大讚其一家「甜到滿瀉」。鍾嘉欣也藉此力證家庭關係依舊穩固。

鍾嘉欣特寫一個「Love You」的掛飾。（IG@chungkayanlinda）