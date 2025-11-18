英皇小花勇奪全運會太極劍全能銅牌　仙氣外表極圈粉：又靚又有才

第15屆全運會舉行得如火如荼，全國市民熱烈投入運動狂熱。近日有網民發現英皇藝人梁壁熒以運動員身份，出戰武術套路比賽，更奪得女子太極拳太極劍全能銅牌，被網民封為「太極女神」。

英皇藝人梁壁熒。（微博）

梁壁熒身材Fit爆！（小紅書）

現年27歲的梁壁熒小時候因看《大話西遊》時，特別喜歡紫霞仙子而報讀基礎武術班，她曾透露直至13、4歲時才理解太極不單只是優美，更蘊含博大精深拳理、武德、文化在內。2011年，梁壁熒進入廣東省武術隊，經過多年的苦練，在武術界嶄露頭角，取得不少優秀的成績，分別於2013年及2016年在世界青少年武術錦標賽中獲獎，其後更於2019年在世界武術錦標賽女子太極拳項目中奪得冠軍，之後翌年便退役，再於2022年簽約到英皇娛樂旗下成為藝人，更兩度登上央視春晚及《行雲流水》等節目而為人熟悉。

梁壁熒曾在2019年在世界武術錦標賽女子太極拳項目中奪得冠軍。（微博）

梁壁熒今次在第15屆全運會中，勇奪女子太極拳太極劍全能銅牌。（視覺中國）

梁壁熒樣子甜美。（小紅書）

梁壁熒退役5年後復出，出戰全運會，更奪得女子太極拳太極劍全能銅牌，無論身手及樣貌都驚艷大批網民：「真是又美又強啊，想看她演武打和武俠」、「英皇娛樂的藝人這麼牛！」、「羨慕姐妹的才華」、「英皇的藝人還蠻全能的」、「好漂亮 還有才華」、「太厲害了！」、「又靚又有才」。