前TVB小花自嘲打扮堪稱車禍能手　穿汪明荃舊戰衣嘆氣場無法複製

現年31歲的前TVB上位小花江嘉敏，今年二月約滿離巢無綫，鼓起勇氣決心跳出舒適圈。除了嘗試了主持、音樂劇等不同發展外，也深明「流量密碼」的重要性，不時分享誘人性感靚相，保持人氣。

江嘉敏今年二月約滿離巢無綫，鼓起勇氣決心跳出舒適圈。（IG@kaman_kong）

江嘉敏離巢TVB後不愁沒工作。（IG@kaman_kong）

早前客串演出長壽音樂劇《我們的青春日誌》。（IG@kaman_kong）

最近，觀眾又在TVB台慶劇《金式森林》見到其演出，無「跟開」的朋友，可能以為江嘉敏回巢，其實非也，《金》劇只是江嘉敏在舊公司的「存貨」之一，其後尚有：《非常檢控觀》、《無份之罪》及《香港重案》等未出街，觀眾仍有機會看到她在TVB時期的作品。

江嘉敏也不時會在社交平台分享誘人性感照。（IG@kaman_kong）

好身材！（IG@kaman_kong）

散發女人味，仲有長腿！（IG@kaman_kong）

在《金式森林》中，江嘉敏演活性格反叛直率、愛惹麻煩的千金「方芷君」一角，除了角色引起話題外，其五光十色的劇服及蓬鬆張揚的髮型亦成為焦點。對此，江嘉敏親自在社交平台發長文解畫，指這一切都是為了契合角色鮮明的性格特質：「她說話直率大膽，行事不拘一格，跳脫的造型正能突顯其鮮活的人物形象。」

在《金式森林》中，江嘉敏演活性格反叛直率、愛惹麻煩的千金「方芷君」一角。（IG@kaman_kong）

除了角色引起話題外，其五光十色的劇服及蓬松張揚的髮型亦成為焦點。（IG@kaman_kong）

江嘉敏親自在社交平台發長文為自己角色造型解畫。（IG@kaman_kong）

她強調，劇中所有妝髮服裝均由TVB專業團隊精心打造，並獲導演與監製共同認可。江嘉敏更幽默自嘲在打扮領域堪稱「車禍能手」，笑言若自己再隨意提意見，恐怕要升級為「宇宙級車禍之冠」，因此對團隊完全放心。她透露入行九年來，始終堅持所有妝髮必須回公司完成，足見她對團隊的信任。

江嘉敏透露拍攝宣傳照時，發現服裝竟是前輩汪明荃曾穿過的款式，讓她內心激動不已。（IG@kaman_kong）

江嘉敏坦言，穿上身後才發現自己穿不出汪阿姐那般的氣場風範。（IG@kaman_kong）

此外，江嘉敏亦分享了拍攝宣傳照時的趣事。她透露當時發現服裝竟是前輩汪明荃（汪阿姐）曾穿過的款式，讓她內心激動不已。她笑稱：「雖未能與汪阿姐合作，但能穿上她曾演繹的服裝，也算以特別方式體驗了當『江阿姐』。」不過，江嘉敏坦言，穿上身後才發現自己穿不出汪阿姐那般的氣場風範。幸好服裝部準備了多套備選裙裝，她最終挑選了最適合「方芷君」性格的一套，並慶幸笑說：「拉鍊還能順利拉上！」