74歲老戲骨妻子八年前患癌病逝　遺憾對太太做錯一事：冇顧佢點諗

老戲骨郭鋒與歐陽佩珊結婚40載，是圈中公認的模範夫妻，可惜歐陽佩珊於2017年因肺腺癌病逝，令郭鋒傷心欲絕，曾生起「想快點跟太太見面」的念頭。現年74歲的郭鋒近年少有露面，早前接受好友馮素波的YouTube頻道訪問，近日再現身劉緯民節目，透露當年對太太做了一件事，至今仍心懷遺憾。

郭鋒飾演的霍景良，的確是本地奸角經典，沒有之一呀！（視頻截圖）

郭鋒、歐陽佩珊是圈中公認的模範夫妻。（受訪者提供）

郭鋒年輕時愛開車玩越野賽，曾參加六日六夜拉力賽，由香港揸到北京。劉緯民問：「你咁樣去參加，佩珊冇嘢咩？冇鬧你咩？」郭鋒嘆：「講起好遺憾。」他透露報名時完全沒有通知太太，直覺至臨出發才向她坦白。郭鋒讚太太很好，絲毫沒有生氣，反應鎮定。出發當日只提醒他：「小心啲啦！」怎料郭鋒在尖沙咀準備出發時，見到太太和父親到了現場送行，劉緯民忍不住笑罵郭鋒：「你睇吓你幾令人擔心！」郭鋒亦坦言：「我冇顧慮到太太點諗。」

郭鋒與歐陽佩珊結婚40載，是圈中公認的模範夫妻。（網上圖片）

郭鋒完成賽事回港後，聽到同事跟他說：「你知唔知呀？你走咗佢喺度開工拍嘢，坐喺度第二個人咁樣呀！」歐陽佩珊跟同事表達擔心：「我驚佢有咩事。」說到此，郭鋒亦忍不住臉露傷感，停了停低頭整理情緒。郭鋒又謂當年好勝，之後學識要珍惜眼前人。

郭鋒當年玩越野賽，令太太好擔心。（小紅書）

郭鋒接受好友馮素波的YouTube頻道訪問時，談及已故妻子歐陽佩珊時，突然流下男兒淚，場面令人傷感。馮素波見狀，立即安慰及轉換話題，可見兩人友誼深厚。提到相戀初期歐陽佩珊已甚有名氣，馮素波問到可曾介意，郭鋒大讚歐陽佩珊為人善良，從不與人爭執，即使有意見不合，都從不大聲說話：「我只有感激，好尊敬佢。」郭鋒更分享，太太是他人生中最重要的導師，亦改變了自己的一生。

郭鋒想到當年沒有顧慮太太感受，參加越野賽，感到遺憾。（小紅書）

郭鋒說到此時亦停了停，難掩傷感之情。（小紅書）

郭鋒與太太歐陽佩珊相愛40載。（小紅書）