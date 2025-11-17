馮盈盈首次挑戰內衣廣告感不自在　深邃事業線震撼網民：出手咁重

現年31歲的前港姐冠軍馮盈盈，近年積極自我增值作多元發展，除了擔任主持工作外，早前又重返校園修畢食品市場管理及營銷學碩士學位，散發知性美。而且她嚴格管理身形，靠做Gym練出完美體態。近日，馮盈盈獲得內衣品牌青睞拍攝廣告，效果震撼網民眼球。

近日，馮盈盈在社交平台分享多張為品牌拍攝的內衣廣告照，並盡責介紹產品功能性。照片中，她分別以三個不同造型、穿上三套風格各異的內衣，演繹了活力可愛、知性美及優雅等不同面貌，自信地展示了深邃事業線與優美身段，吸睛度爆燈，引來網民紛紛留言激讚：「殺死人咩，出手咁重」、「華麗的美態」、「太索，有無多啲睇?」、「頂不住了」「超級sexy」。

馮盈盈在接受《香港01》訪問時，被問到為甚麼這次會接拍內衣廣告？她表示：「其實內衣對於現在的女生來說，已經不只是內襯那麼簡單，更多時候還可以變成時尚穿搭的一部分。所以這次接拍這個品牌的內衣廣告，我很開心，因為可以挑戰一下自己，嘗試用內衣搭配出不同的造型，展現一個更不一樣的自己。」

被問到首次拍攝內衣廣告是否會尷尬，馮盈盈坦言：「說實話，一開始是有一點點不自在的，畢竟這是我第一次挑戰這種類型的拍攝。不過，當我想到現在時尚圈裡，其實有很多內衣外穿的流行穿搭方式，它不僅僅是功能性的衣物，還能展現女生的個性和魅力，這反而讓我開始覺得，拍這個廣告是一次很特別的機會。透過這些造型，我希望能展現出女性獨有的自信和迷人之處，這也讓我更加投入到拍攝中。」

至於拍攝前的準備，馮盈盈表示並沒有特意節食或進行極端的運動訓練，因為她希望呈現出最自然、最真實的自己。她反而花了大量時間搜集資料，參考專業模特兒如何利用內衣穿搭、姿勢和角度來突出魅力，希望在鏡頭前展現最好的一面，並傳達出內衣造型的「美和態度」。

