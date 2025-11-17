51歲商界女強人張玉珊接受男友求婚　投資「執平嘢」享受個人生活

現年51歲的張玉珊（Shirley）早年出道憑玉女形象大受歡迎，淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳，2003年公司正式上市。其後張玉珊將公司轉讓，有指當時身家已超過3億。近年傳出張玉珊的婚訊，原來早前她已接受拍拖多年的男友盧啟賢的求婚，恭喜晒！



張玉珊博士榮獲「大灣區傑出關愛女企業家」獎項。（葉志明 攝）

今日（17/11）張玉珊出席由新城財經台及香港中小型企業聯合會攜手合辦的《大灣區傑出女企業家獎2025》頒獎典禮。現任Biochem Investments Limited董事張玉珊博士更榮獲「大灣區傑出關愛女企業家」獎項。

會後張玉珊博士接受《香港01》訪問，她表示，近年熱心於公益事業上，亦十分享受現在的生活。「今個月忙好多慈善業務，呢個月有長者日，我都做好多長者工作，亦都做好多青少年事務，呢個月都多慈善活動。（近年做咩生意？）而家都係做投資，會少咗自己做生意，落手落腳，反而經濟唔好，大家都會有一啲有創意嘅生意，變學習變做。」

張玉珊最近接受了男朋友的求婚，恭喜晒。（葉志明 攝）

早年張玉珊因成立美容集團而有名，現時則側重於投資上，她表示兩者差別頗大，但現時生活比較上不那麼困身。「投資就開心好多，睇數嘅啫，睇回報，有啲可能係學嘢。當然都係睇回報，如果回報吸引都會做。（咩方面投資？）而家好多嘢都平咗，都會睇到好多生意，即係叫你『執平嘢』，或者叫你去救一啲生意，你幫派一下，或者一啲新嘅生意，但就唔係話，好似以前，做一個生意就瞓身，所有時間畀晒落去。」她坦言，以前建立自已一盤生意時，真的是全年無休，隨時都要接電話，或處理公司又或是客人的事務，非常之忙碌。

張玉珊表示近年多為投資，所以有返時間做自己想做的事。（葉志明 攝）

張玉珊近年投身慈善事業。(張玉珊@微博)

可能，很多人會說她「賺夠開始做慈善」，她聞言，笑道：「又唔好咁樣講，我唔想人哋成日都覺得我⋯⋯（賺得好多？）係啦，我覺得自己好細個就開始做生意，我嗰時覺得自己冇咗自己時間，因為以前做一啲搵食嘅生意，你都要明白真係7724嗰啲，一定要on call，無論咩問題都要即時解決，變咗冇時間放假，放心地做自己鍾意做嘅嘢。變咗而家嘅投資就會理性啲，只係睇數。」

早年張玉珊曾公開與男朋友的合照。（ig圖片）

另外，早前傳出張玉珊結婚的消息，她受訪時也表示未有結婚日期。她亦透露了未婚夫求婚時的過程。「我當時都唔知佢求婚嘅，見佢講個speech講得太長，見到大家都準備攞手機出嚟，究竟講完未？咁就會有一個比較特別嘅感受，原來喺咁多朋友面前俾人求婚係咁。（講咗幾耐，有冇10分鐘？）唔記得咗啦，因為淨係記得最後求婚嗰下。」

大會台上，張玉珊博士獲獎後發表感言：「我十分榮幸獲得《大灣區傑出關愛女企業家獎》。對我而言，成功不僅是事業成就，更是一股能讓更多人因你而變得更好的力量。從年輕時起，我便相信心懷善念能改變世界。創業後，我成立慈善基金與義工隊，二十多年來走進醫院、探訪長者、關心弱勢，近年更投身青少年服務，陪伴他們重拾人生方向。我深信，老人家值得尊重與陪伴，青年人需要理解與啟發。能夠幫助別人，是人生最有價值的成就。這個獎不只是屬於我，更屬於所有與我同行的義工與夥伴。未來，我會以『溫柔的堅定』推動更多慈善工作，讓愛心持續傳遞。真正的成功，不在於擁有多少，而在於願意給予多少。」