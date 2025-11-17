霍啟仁與泰國妻玉龍雪山辦婚禮 朱玲玲霍震霆坐前排賓客吸氧歡慶
撰文：張寧兒
霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），去年5月孻仔霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，早前霍震霆接受傳媒訪問時親證兒子霍啟仁已經結婚。日前網上流出霍啟仁在玉龍雪山舉辦婚禮的照片，幸福滿瀉！
日前有出席婚禮的賓客上載霍啟仁與太太Namfon在雲南玉龍雪山舉辦婚禮的影片和照片。Namfon在父母的陪同下，一身白衣婚紗進場，宣誓後咀爆霍啟仁。而片段依稀可見霍震霆、朱玲玲坐在前排，大哥霍啟剛亦與父母坐在一起，慶祝霍啟仁結婚。晚上Namfon換上另一套白色緊身長裙，搞派對慶祝，由於玉龍雪山海拔高，有賓客手持氧氣筒邊吸氧邊歡慶。
霍啟仁的新婚太太Namfon氣質滿滿，樣子甜美、身形高䠷，被指貌似2012年港姐季軍朱千雪。據知Namfon全名叫Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，泰國設計工作室SSAA的聯合創始人Sukatouch Songsombat極有可能是她的家族成員，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！