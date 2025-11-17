霍啟仁與泰國妻玉龍雪山辦婚禮　朱玲玲霍震霆坐前排賓客吸氧歡慶

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），去年5月孻仔霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，早前霍震霆接受傳媒訪問時親證兒子霍啟仁已經結婚。日前網上流出霍啟仁在玉龍雪山舉辦婚禮的照片，幸福滿瀉！

霍啟仁同女友感情甜蜜，結伴出席友人聚會。（IG圖片）

1988年出生的霍啟仁（圖右），在年少時被渲染為「花花公子」，上年被拍得與疑似女友行街，未婚。

日前有出席婚禮的賓客上載霍啟仁與太太Namfon在雲南玉龍雪山舉辦婚禮的影片和照片。Namfon在父母的陪同下，一身白衣婚紗進場，宣誓後咀爆霍啟仁。而片段依稀可見霍震霆、朱玲玲坐在前排，大哥霍啟剛亦與父母坐在一起，慶祝霍啟仁結婚。晚上Namfon換上另一套白色緊身長裙，搞派對慶祝，由於玉龍雪山海拔高，有賓客手持氧氣筒邊吸氧邊歡慶。

百億富三代霍啟仁與泰國女友Namfon一直感情穩定。（IG@mayaoo）

霍啟仁的新婚太太Namfon氣質滿滿，樣子甜美、身形高䠷，被指貌似2012年港姐季軍朱千雪。據知Namfon全名叫Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，泰國設計工作室SSAA的聯合創始人Sukatouch Songsombat極有可能是她的家族成員，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！

霍啟仁與太太Namfong在玉龍雪山結婚。（網上圖片）

靚！（網上圖片）

咀爆。（網上圖片）

幸福。（網上圖片）

片段依稀可見霍震霆、霍啟剛、朱玲玲在前排。（網上圖片）

新娘子好靚！（網上圖片）

夜晚搞派對。（網上圖片）

盡慶！（網上圖片）

吸氧。（網上圖片）