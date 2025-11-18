陳惠敏精神飽滿與林威飯聚歎紅酒　自揭腦部手術後有後遺症

年過80的武打影星陳惠敏曾在多部電影中飾演江湖大佬，霸氣形象深入民心，當中他在電影《古惑仔》中飾演「駱駝」一角，至今仍十分經典，而且當年更有「拳有陳惠敏，腿有李小龍」，可見其身手不凡。不過近年陳惠敏飽受病魔困擾，曾中風、患肺癌及腦癌，幸好在太太悉心照顧下康復情況理想。不過去年又因髖關節問題而接受手術，出行都要靠拐杖輔助。近日，有網民分享陳惠敏出席飯局的片段，曝光了他現時狀態。

陳惠敏曾拍過不少江湖電影。（影片截圖）

霸氣形象深入民心。（資料圖片）

近年要用拐杖助行。（影片截圖）

陳惠敏患病期間，太太一直悉心照料。（微博圖片）

陳惠敏向來對杯中物十分喜愛，片中他與林威一起品嚐紅酒，兩人飲至面紅耳赤，看來十分盡興。一頭白髮的陳惠敏，身穿白色Tee恤，雖然身型消瘦，但精神飽滿，中氣十足。席間，身邊的林威則稱陳惠敏為「姐夫」，並敬重對方說：「影視他是前輩，江湖他是大哥，但是我們是好好的一個家人。」

近日，有網民分享陳惠敏出席飯局的片段，片中他與林威一起品嚐紅酒。（小紅書截圖）

陳惠敏想回應時，突然語窒。（小紅書截圖）

陳惠敏指因為腦袋做過手術，所以現在說話不太清楚。（小紅書截圖）

不過陳惠敏想回應時，說到「阿威呢......」便突然語窒，他指著自己的頭部解釋：「我手術兩次，兩次做了很大的手術，所以現在我講話呢，講得不太清楚，但是呢，阿威應該是我最好最好的小兄弟了。」林威則笑著糾正，稱自己不是小兄弟了，而是「小舅子」，跟家人一樣親了，「我姐夫呢，是我的偶像，因為我姐夫歲數不少了，但這幾年做了四次大手術，開胸開腦，甚麼都開了，但是我姐夫恢復得太棒太棒了，當然我姐姐照顧得好。」

林威視陳惠敏做偶像。（小紅書截圖）

林威佩服陳惠敏近幾年做了四次大手術，依然康復得很好。（小紅書截圖）

兩人兄弟情深厚，視對方如家人一樣。（小紅書截圖）

陳惠敏也回憶起兩人的情誼：「講句心裡話，我希望我們兩兄弟，因為時間太久了，我們拍戲的時候常常一起，我最喜歡跟阿威拍戲，因為高大嘛，他們講的山東人，拍古裝棒得不得了。」林威敬佩對方說：「你經過了大風大浪，經過了苦與樂的一個薰陶，但是呢，我最佩服你戰勝病魔，你是我們的榜樣。」片段最後，兩人與友人一同乾杯，陳惠敏面色紅潤，精神奕奕。網民紛紛留言祝福他身體健康：「身體底子好」、「一代偶像，祝好！」

片中陳惠敏精神狀態極佳。（小紅書截圖）

林威佩服對方一次又一次地戰勝病魔。（小紅書截圖）