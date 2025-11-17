聲秀家族舉辦畢業演唱會　有機會與眾導師再同台合唱

由零開始，見證一場長達150天的蛻變與成長之旅，《聲秀》十六強學員華麗再會，日前（15日）馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、張津銘、徐惠晴、布子殷、陸卓謙、冼奕瑜、胡港豐、司徒泆、陳卓怡、林潔心、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩和穎喬一起出席在荃灣荃新天地二期舉行的「《this is OUR STAGE》聲秀畢業演唱會」記者會，吸引了過百粉絲到場舉起橫幅和燈牌支持自己的偶像。聲秀畢業演唱會將於 12 月 17 日晚上 8 時正在旺角麥花臣場館隆舉行，票價分別為$980 及 $680兩種，並已訂於今日（11月17日）上午十時在CAST Ticketing公開發售。

《聲秀》十六強學員華麗再會。(公關提供)

馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、張津銘、徐惠晴、布子殷、陸卓謙、冼奕瑜、胡港豐、司徒泆、陳卓怡、林潔心、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩和穎喬一起出席在荃灣荃新天地二期舉行的「《this is OUR STAGE》聲秀畢業演唱會」記者會。(公關提供)

記者會吸引了過百粉絲撐場。(公關提供)

聲秀畢業演唱會將於 12 月 17 日晚上 8 時正在旺角麥花臣場館隆舉行。(公關提供)

由今年7月開始啟播的大型歌唱選秀節目《聲秀》，聲勢浩大引起全城矚目關注，在多位實力派星級歌手導師帶領下，一眾學員歷經多番自我突破，終於在決賽《終極聲戰》決出最終三甲馮熙燮、柯雨霏和胡子貝。如今這場音樂成長之旅即將邁向下一個嶄新起點，聲秀家族最後16強學員將再次聚首一堂，重溫首首動人《聲秀》參賽作品，向比賽期間一直守望彼此成長的眾歌手導師傳遞真摯感謝，攜手呈獻世代傳承、新秀啟航的感動舞台！

林潔心。(公關提供)

。(公關提供)

蕭凱恩。(公關提供)

。(公關提供)

周智敏。(公關提供)

胡子貝。(公關提供)

馮熙燮。(公關提供)

柯雨霏。(公關提供)

在發佈會上，聲秀家族一眾16強學員率先大合唱一曲《聲戰》，接著最後八強為了答謝到場支持他們的歌迷，他們分別到台上獻唱，馮熙燮以冠軍身份壓軸出場，他揀選了一曲《不來也𣎴去》送給大家，Ryan表示他已把香港所有表演場地的名字整理成一份名單，今次很高興可以在麥花臣表演，希望有朝一日能踏上名單內所有場地的舞台。每位八強歌手在表演完畢後也不忙提醒大家公開售票日期和時間，更透露有機會和導師譚耀文、蘇永康 、劉浩龍、泳兒、胡鴻鈞和吳浩康再同台合唱，確實令大家期待。

聲秀家族舉辦演唱會。(公關提供)