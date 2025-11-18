黃明志涉捲謝侑芯命案工作被取消至明年　網上搲撈：贊助商跑掉了

馬來西亞歌手黃明志涉捲台灣網紅謝侑芯命案，他經警方調查後，獲准暫時保釋。今日（17日）黃明志在社交平台「搲撈」，因為涉捲命案，他的工作被取消，所以在網上尋求工作機會。

黃明志涉捲命案，所以他的工作被取消。（黃明志IG）

2025年11月12日，據馬來西亞媒體「當今大馬」報道，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基（Mohd Dusuki Mokhtar）指出，捲入台灣女網紅謝侑芯命案的大馬歌手黃明志獲保釋。（IG@irisirisss900）

黃明志透露案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。他稱現在至明年底的工作全被取消，所以急需工作機會。黃明志繼續表示：「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。」除了幕後工作，連打工都可以。他甚至表示自己會「炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、裝鐵窗」等技能，並謂可以學：「有收入就好了。」

黃明志透露案件還在審理中。（IG@nameweephoto）

黃明志最後指：「馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了。」更稱新廣告歌確定無粗口及不良內容，並承諾MV的點撃率若低於一千萬則退一半的款項，而農歷新年前如果他出事的話就退全款。

黃明志（IG@nameweephoto）

黃明志社交平台全文如下：

由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了...各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。還有，馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若“出事”則退全款。

