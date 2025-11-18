新聞女王2｜曾錦燊火速升做「東張男神」　出道3年兩次夥拍黃宗澤

TVB劇集《新聞女王2》昨日（17日）播出第6集，劇情講到黃宗澤於「SNK」發展AI科技，所以需要找「金主」投資。其中一幕就是黃宗澤與一班富二代吃飯，希望從中找到金主投資。當中有3位富二代很面熟，一位是經常飾演富二代的何啟南，第二位是有貴公子氣息的葉泓聲，最後一位則是最近常常在節目《東張西望》中見到他的「東張男神」曾錦燊。

曾錦燊劇中飾演「顧總」，他以「二世祖」的口吻向何啟南說了一句：「你就有靚女陪你啦，我哋一支公獨食，點得㗎？嗱，你手頭上有咁多網紅，幾時叫出嚟先？」以還是新人的他，能有這麼多的對白已經很棒了。

1998年出生的曾錦燊，今年26歲的他出身自第32期無綫電視藝員訓練班，2024年開始加入《東張西望》做主持，成為了「東張男神」。劇集方面除了《法證先鋒VI：倖存者的救贖》外，他還拍攝了《黑色月光》，今次《新聞女王2》亦是曾錦燊第二次夥拍黃宗澤拍攝同一部劇集。數到他拍攝過的綜藝節目，除了《東張西望》外，他還參加了《大師兄Welcome Summer大激戰》，當中他拚了命的玩遊戲，更被大家笑稱他是「曾生」而為人認知。

