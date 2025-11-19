香港頂流素顏街邊檔醫肚被捕獲　聞粉絲特別請求當場O嘴幽默回應

現年31歲的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），自出道以來人氣不斷攀升。他除了擁有帥氣外型，性格親切又毫無架子，不只在中國內地爆紅，在歐美地區也擁有頗高人氣，是不少女生心目中的男神，所到之處總引發轟動。他更於2020年及2021年打入中國福布斯名人榜第41位及第10位，2023年再登上《福布斯中國U30榜》，並在2022至2024年間，連續三年登上全美最大音樂節Coachella Music Festival，成績驕人。

王嘉爾於韓團GOT7出道，近年在內地，以致外國都非常受歡迎。（王嘉爾微博圖片）

王嘉爾獲網民封為零死角男神。（IG圖片）

王嘉爾也是時尚界的寵兒。（IG圖片）

雖然貴為國際級頂流，但王嘉爾依然貼地、無架子，早前忙於舉行《MAGICMAN2 世界巡迴演唱會2025-2026》的他，近日在上海幫襯街邊檔時被捕獲，不過粉絲的「特別請求」卻令他意想不到，同時也引起網民熱議。

王嘉爾早前開啟《MAGICMAN2世界巡迴演唱會》。（IG圖片）

王嘉爾每站都傾力演出。（IG圖片）

每站都座無虛席。（小紅書）

近日有網民在社交平台分享野生捕獲王嘉爾的影片，片中，王嘉爾低調現身上海街邊檔醫肚，他頭戴冷帽、身穿黑色衛衣，以素顏示人，打扮隨性，完全融入普通市民氛圍，絲毫沒有偶像包袱。當時王嘉爾身邊未見大批保鏢和工作人員跟身，但仍被眼利粉絲認出，但王嘉爾不僅沒有閃躲，還親切與對方互動，態度輕鬆友善。博主表示：「本人真的超接地氣，還很nice哦！誰能想到路邊攤居然也能遇見王嘉爾！網友們真的是太眼尖！」

王嘉爾日前在街邊檔醫肚時，被粉絲捕獲。（小紅書截圖）

王嘉爾無懼素顏示人。（小紅書截圖）

王嘉爾聽到粉絲的「特別請求」，當場愣住。（小紅書截圖）

然而，互動過程中出現了一段有趣插曲，一名粉絲見到偶像時，並未如一般要求合照，反而提出「特別請求」——請王嘉爾「（單獨）自拍一張」。這個出乎意料的要求讓王嘉爾當場「O嘴」。儘管看起來有些疲憊，但王嘉爾還是滿足了該粉絲，接過手機自拍，並與對方握手，他隨後幽默回應：「那你在網上找就好啦」。有粉絲在留言區解讀男神當刻反應：「嘉爾意思是：自拍照你網路上找就好啦～你見到我不跟我合個照？？？就這？？？」這個俏皮的反應展現出王嘉爾的真性情。

王嘉爾幽默回應粉絲，要他自拍照，在網上找就好了。（小紅書截圖）

但王嘉爾還是友善滿足了粉絲要求。（小紅書截圖）

還親切握手。（小紅書截圖）

片段引起熱議，有網民對粉絲的行為表示不解，覺得：「他是叫你和他一起拍啊啊啊啊啊救命啊你在幹嘛啊啊啊啊和他拍照啊啊啊啊」、「都見到人了，還不一起，讓他單獨自拍一張，在網路上找，不是大把」、「都給拍了為啥不要合照啊」。也有人提出「陰謀論」：「這種自拍照好像能賣，入鏡了就賣不了了。」、「合照不好賣，單人自拍算獨家」。但隨後馬上有網民還原真相：「前面拍了合照了哈哈哈，我刷到了更長的片段，影片開頭按快門那張就是合照」。許多粉絲大讚王嘉爾：「他對歌迷真的真的非常非常好！」