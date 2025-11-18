伍富橋與億萬太太梁兆楹宣布家中有新成員：一切都係緣份

現年31歲的TVB歌手伍富橋（Alvin）與億萬太太梁兆楹（Shirley）結婚三年，日前二人宣布家中添新成員，伍富橋留言： 「一切都係緣份🍃冇錯！我哋又添加咗一位新成員啦🥹多謝 @praylovehk 讓我地遇見🙏🏼確認眼神後，真係愛不釋手❤️」

伍富橋（Alvin）與億萬太太梁兆楹（Shirley）一向善心爆棚，做慈善不遺餘力！（IG照片）

恭喜恭喜！（IG照片）

二人宣布有新成員加入！（IG照片）

伍富橋夫婦一向善心爆棚，多年來做慈善不遺餘力，又不時捐錢予動物機構，伍富橋更曾全裸上陣，大騷一身結實的肌肉呼籲關注流浪動物！近日，更再次身體力行領養唐狗BB，由於家中原本已有兩隻愛狗飛雲、哈利和5隻愛貓，因此在IG見到唐狗BB時，不得不欺騙老婆，他接受《香港01》時透露：「原本我係呃我老婆話跑山嘅時候見到佢同佢嘅兄弟姊妹喺山上好可憐，所以救佢返黎。之後再氹老婆去義工度見佢嗰陣就真係『確認過眼神，我遇上對的人（狗）」嘅感覺』，再加上我地帶住大仔(飛雲)一齊去睇佢，佢同飛雲相處到就更加愛不釋手。」

唐狗BB真係好可愛！（IG照片）

有新屋企！（IG照片）

飛雲又做哥哥喇！（IG照片）

接唐狗BB回家時，見到牠在途中嘔石頭令他們心痛不已：「第一時間去睇獸醫，但佢只有2個月大，醫生建議隔離兩星期再做檢查。」回到家後，伍富橋更細心地為唐狗BB捉蚤和牛蜱：「都捉咗20幾隻，但好彩佢好乖。」

好恐怖！（IG照片）