Jacky仔王樹熹近況曝光與吳諾弘重聚拍片　親解告別娛樂圈之謎

TVB童星出身、港隊劍擊運動員吳諾弘（Lawrence）近日在YouTube頻道「NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘」中，邀請昔日的童星好友「Jacky仔」王樹熹一齊拍片，兩人在片中深度對談，除了曝光了王樹熹的近況，更透露告別娛樂圈的原因。

「Jacky仔」王樹熹4歲已經入行，高峰期曾一年拍11套劇15個廣告，曝光率極高﹗（網上圖片）

「Jacky仔」王樹熹的可愛形象深入民心。（節目畫面）

吳諾弘專程去到日本東京只為與定居當地的王樹熹拍片，兩人一見面即雞啄唔斷，而吳諾弘則搞笑表示：「細個已經有人話我哋好似，成日將我哋撈亂，所以我上次打奧運，跟住之後，有啲人喺下面留言話：『嘩，Jacky仔去咗奧運咩？』跟住之後，後面啲人就話：『嗰個唔係Jacky仔，嗰個係 Lawrence 啊！』」而王樹熹就笑稱有兩人自小已經常被人指「撞樣」。

吳諾弘專程去到日本東京只為與定居當地的王樹熹拍片。（片段截圖）

吳諾弘搞笑指多年來有不少網民都講兩人撈亂。（片段截圖）

王樹熹透露自淡出幕前後，與昔日童星朋友或合作過的演員都沒有聯絡，已完全離開演藝圈。提到2019年曾返TVB拍劇，王樹熹指當時剛剛畢業，所以排拍過一段時間，至於為何沒有繼續演藝事業，他坦言：「我覺得始終喺現實啲咁諗，拍戲其實都唔係一個好穩定嘅一個工作，同埋始終睇返，我又無特別一定要拍戲，咁我覺得不如試吓自己鍾意嘅嘢。我又之前喺日本留過學一陣。」

王樹熹現時已完全脫離娛樂圈。（影片截圖）

王樹熹親解告別娛樂圈之謎。（影片截圖）

王樹熹曾於日本早稻田大學留學，畢業後在當地從事PR（公關）工作，強調更享受現時的生活模式，並未對當年童星身份帶來既定印象感到負面，反而認為在待人處事與溝通方面有所幫助，更指當年資訊還未這麼發達，負面聲音不會傳遞得這麼快，更希望現時網民對小朋友有更多包容。

兩人曾經一同拍攝劇集《當狗愛上貓》（影片截圖）

另外，今次兩人合體大談擔任童星時的作品，王樹熹最難忘的經歷是當年與影帝劉德華合作電影《童夢奇緣》，而兩人提到曾經共同參演劇集《當狗愛上貓》時，憶起當年有位叫「貝貝」的小演員，吳弘諾聞言後，立即向鏡頭呼籲如果「貝貝」看到這段影片，務必透過IG聯絡她，更希望能邀請對方一齊拍片重聚。