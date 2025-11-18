《愛回家》食屎陳師奶被新人取代？　細妹「陳法拉」幫陳生搞離婚

在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中，飾演「食屎陳師奶」的孫慧蓮與「陳生」黃志榮深受觀眾歡迎，雖然戲分不多，但每次出場必定笑料百出。可是自孫慧蓮過檔ViuTV和HOYTV後，看來觀眾要見到「食屎」夫婦雙雙重現《愛．回家》，需要等一段時間。日前一集預告中，陳師奶地位竟被「陳法拉」代替！

近日預告播出陳先生向根叔（劉丹飾）、熊若水（呂慧儀飾）等人介紹妹妹「陳法拉」，陳先生指：「呢個係我細妹，『陳法拉』！」嚇窒熊家人，眾人異口同聲大叫：「你細妹係陳法拉？」「陳法拉」同陳先生講：「遲啲我幫你搞離婚，幫你搵過第二個！」

現年87歲的「食屎陳師奶」孫慧蓮本身任職小學教師，於退休後才以68歲之齡正式成為特約演員，於多套劇集做「路人甲」，結果憑《愛回家》中八卦又貪小便宜的食屎陳師奶跑出，令觀眾留下深刻印象，更曾被富商「大劉」劉鑾雄點名表示欣賞！

近年孫慧蓮淡出《愛回家》劇組，今年現身ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》，在劇中飾演「HR」陳子豐的媽媽，因兒子欺負同學仔而見家長。雖然網民驚訝她「過檔」，但其實她本來就是特約演員，未有與任何電視台簽固定合約。相隔一個月，孫慧蓮又驚現HOY TV新劇《我愛九龍城》，而且不只她一人，更是與「食屎陳先生」夫妻檔同框，劇情講述陳家樂代亡父追回爛數，孫慧蓮是債仔之一，角色一樣叫「陳師奶」，不過她無辜問：「我邊有爭你錢呀？」與黃志榮吵起上來，互相推搪，最終令心軟的陳家樂收數不成。雖然「食屎CP」僅閃現一幕，但都令觀眾相當驚喜。

據第二千六百八十六集「不能追的債」預告指，陳師奶出於某些理由離家出走，不知去向，樹根竟因此悶悶不樂。樹仁等隨後有所發現，推測樹根可能想向陳師奶及其他「欠債人」討債，於是暗中幫忙，設法替樹根討回應得之物，為此付出不少努力。其後，樹根發現身邊不少人似有不妥，彷彿自己得罪了他們，及後終知悉事情與熊家眾人有關！樹根向家人道出「追債」之事的實情，眾人始知自己破壞了樹根的好事，唯有設法補救。

