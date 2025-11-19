裕美被指飛起馬清鏗女友五索正式反面　知情人爆料：已另起爐灶

裕美與大生銀行主席馬清鏗女友、網紅「五索」以往交情極佳，常孖住林作一齊拍片。可是近來林作捲入JPEX案，裕美為男友奔波勞碌，另一邊廂又傳來與五索「情變」的消息。兩人已久未一齊拍片，日前裕美又拍片自爆「變心」，轉賣另一種產品，又指之前賣的產品不夠好，與五索分道揚鑣；早前她又於限時動態發文斥有人「搞好多小動作」，斥道：「你曾幫過佢仲過橋抽板，光環就自己攞既人真多」，並指：「人不犯我 我不犯人，去到咁上下我必全盤托出，收你檔。後果自負」。日前有知情人士在網上爆料，竟指有人早已「另起爐灶」！

裕美、五索和林作昔日曾一齊拍片。（影片截圖）

五索曾拍片透露左關係內幕。（影片截圖）

自稱五索下屬、以「暖宮油王子」之名拍片的Gabriel Ho，近日上載片段透露，許多人問他為何五索不再與裕美拍片。Gabriel片中指：「有多人問我，點解我老細唔再同美美拍片，原因只有一個，就係每一個同我老細合作嘅，都會變得好有錢。」他又指：「而你好有錢嘅時候會點呀？就梗係會另起爐灶啦！」

另一自稱五索下屬的網紅「暖宮油王子」在網上拍片回應五索與裕美關係。（IG影片截圖）

其後Gabriel回覆網民留言，有人問「係咪美美想飛起五索女王？」有人回覆：「飛左（咗）啦，已經另起爐灶，王子講的係事實」，而Gabriel回覆該網民留言道：「sad but true」。當有人問「唔係你老闆飛起美美咩」，另一人回覆：「係囉，隻粉裕美介紹先」，而Gabriel在討論區續回覆，「係羅（囉），自己介紹完又話唔好」，又續留言：「好難捉摸」、「我都係講事實」，火藥味十足。

「暖宮油王子」Gabriel Ho透露五索與裕美關係內情，火藥味十足。（IG圖片）

Gabriel Ho回覆網民留言，指裕美「介紹完之後又話唔好」。（IG圖片）

又指自己是講事實。（IG圖片）

但被問到是否真反面，Gabriel Ho即含糊其詞道：「乜我有講過咩？」（IG圖片）

火藥味十足。（IG圖片）