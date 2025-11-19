農夫出道25年輾轉簽約多間公司　終成立自立門戶「農作天下」

組合農夫（Fama）成員C君及陸永轉眼出道25年，二人由寂寂無聞的地下Rapper，捱到今日成為家喻戶曉的金牌司儀、歌手及藝人，二人宣布成立屬於自己的公司「農作天下 So Fa So Cool」，並寫道：「農夫開張咗25年，今日自己公司終於開張喇，以前淨係耕種自己嘅農作物，而家耕埋幕後主辦、創作、製作塊田，以前淨係耕自己塊瘦田，而家發現，其實所有同行、投資者，創意工作者都係農夫，大家都默默耕耘，日後如果大家鍾意，耕田可以一齊耕，夾手夾腳，將農作物豐收遍天下～」

自立門戶！（IG/@famahk）

恭喜！（IG/@famahk）

農夫因派台歌《456Wing》而聲名大噪，除了獲商業電台及香港電台熱播，更深受網民喜愛，推出大碟《音樂大亨》一度斷市，之後在經理人DJ Tommy推薦下，簽約由其與陳冠希、陳奐仁所創辦的唱片公司CMD，與麥玲玲合作的歌曲《風生水起》唱到街知巷聞，人氣一時無兩。2010年，農夫決定離開由陳冠希掌管的唱片公司CMD，跟隨其經理人DJ Tommy加入旗下經理人公司TG Management。之後，農夫又輾轉簽約NOW寬頻電視、「星煥國際」、無綫電視、英皇娛樂、廣州經紀公司「樂騰演藝」等等，最終陸永和C君公布成立新娛樂公司農作天下 So Fa So Cool，農夫為首位加盟的藝人組合。

