容天佑27日麗思卡爾頓酒店豪娶富家女　女方為珠寶批發擁豐厚家底

現年30歲的容天佑在無綫劇《法言人》演見習師爺「Tony仔」一角而入屋，他即將在本月27日於麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）迎娶拍拖8年的圈外女友扶天恩（Winnie）！據知，容天佑的未婚妻Winnie家世顯赫，家族生意龐大，而Winnie更是珠寶批發商。

恭喜恭喜！（IG/@yungtinyau）

容天佑27日麗思卡爾頓酒店豪娶富家女Winnie！（IG/@yungtinyau）

容天佑除了大騷方型巨鑽戒求婚外，上月過大禮亦非常豪氣，現場禮品琳琅滿目，除鮑參翅肚、巨型花膠扒及金器鑽飾外，更見別具心思的「流星錘」擺設，誠意十足。容天佑透露屆時會擺23、24圍，二人更有生B計劃！至於問道有傳未婚妻家世顯赫，容天佑亦大方承認：「佢哋家族都係做關於珠寶，Winnie 外公做玉，姨姨做翡翠,爸爸就做鑽石首飾批發。（會唔會有壓力？）又無乜壓力嘅，佢哋都好支持我，我會用我龐大嘅愛錫愛錫返佢哋。」

好恩愛！（IG/@yungtinyau）

超豪！（IG/@yungtinyau）

家世顯赫！（IG/@winniefu）

容天佑於2011年參加《功夫新星》獲第三名，當年18歲的他再投考藝員訓練班正式加入TVB，多做一些三、四線角色，直至在《法言人》演見習師爺「Tony仔」，飛踢馬國明一幕令人留下印象。之後戲份漸多，在《隱形戰隊》中向劉佩玥搜身摸其大腿，去年《逆天奇案2》演O記警察「口水言」亦不少打鬥場面讓他一展身手。

容天佑現場表現一字馬冧女。（梁碧玲攝）

容天佑有望上位。

當中最為人認知，必定是與前度林穎彤的兩年情。容天佑因做藝人人工有限，曾到酒樓做侍應及搬運，戶口試過曾經只得40蚊，要朋友幫手過數才可提款。有傳容天佑因事業一直平平無起色，被林穎彤母親嫌棄兼棒打鴛鴦。