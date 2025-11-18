許紹雄出殯｜繼子俊貽戴口罩眼鏡上靈車　牽繼妹許惠菁手默默守護

許紹雄（Benz雄）昨日（11月18日）於大圍寶福紀念館出殯，中午12時40分靈柩移至富山火葬場火化。許紹雄的靈柩由杜燕歌、曾偉明、麥長青、羅樂林、歐陽震華、關禮傑、苗僑偉及阮兆祥，8位生前圈中好友扶靈。現場所見，許紹雄的繼子俊貽亦有低調現身。

許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine）手捧父親遺照登上靈車，神情哀傷；許紹雄遺孀龍嬿而由女婿及契女佘詩曼攙扶，緊隨在後。而許紹雄的繼子俊貽戴著口罩和眼鏡，坐在靈車的前座，下車後全程陪伴許惠菁，打點一切。

俊貽是許紹雄太太龍嬿而與前夫所生的兒子，據知許紹雄與龍嬿而結婚時，俊貽只有幾歲大。許紹雄對繼子視如己出，他生前曾受訪表示，與繼子關係非常好，即使繼子成長後大多於澳洲生活，但父子倆不時通電話，雙方十分投契。許紹雄曾憶述到新加坡工作，苦追龍嬿而，他早知對方與前夫有一名兒子，絲毫不介意，他說：「介乜意啫，一係你唔好鍾意人，鍾意人就介乜意啫？」他認為外界不少人思想守舊，外國有很多人都會領養小朋友，且許紹雄從未強迫繼子視他為親生父親，許紹雄透露：「佢自動叫我做老竇嘅。」父子之間感情極佳。

