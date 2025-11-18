向佑在美國曾遭小朋友往頭上吐痰　向太絕不允許子女移民美國

影視大亨向華強的太太陳嵐（向太），近年活躍社交網站，更開設了個人頻道大講圈中事及分享個人意見，吸引不少網民關注。然而，在近期的視頻中她就談及兩名兒子向佐及向佑，提到他們赴外國參加夏令營時，向佑卻遭到外國小朋友欺負，往他頭上吐痰，令向太覺得外國人根本就是在欺負中國人。

向太表示向佑在美國參加夏令營時，遭到外國小朋友欺負。（微博圖片）

向太在視頻中透露，小時候送向佐及向佑赴美國參加夏令營活動，沒想到卻遭到外國小朋友欺負，他們竟對幼子向佑做出一些不禮貌的行為：「有一次在美國的時候，老外的小孩就欺負中國人小孩，就吐痰吐在他弟弟（向佑）的頭上。」眼見弟弟向佑被欺負，身為哥哥的向佐，當時面對着這樣的情況亦忍無可忍，向太表示：「向佐他這麼乖的人，他可忍不住，他抓人家就打，把人家手打斷了，他為了弟弟啊，然後學校打電話給我，他就是不能容忍弟弟被人家欺負，尤其去到老外地方，你別歧視我們中國人啊，對不對，他們有那種感覺就是被外國人歧視。」

向佑（右）在美國參加夏令營時遭外國小朋友吐痰。（向佐微博圖片）

向太絕不允許家人移民美國及不准孫兒們赴美讀書。（向太微博圖片）

在此前向太曾公開表示絕不允許子女移民美國，甚至乎不准孫兒們赴美讀書：「我絕對不允許我的小孩，移民美國。孫子孫女也不准去美國讀書，如果他們敢去，我把錢捐了，一毛都不留給他們。」亦坦承從未想過要拿美國籍，言談中對美國不太有好感。