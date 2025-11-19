惠英紅距離「三金大滿貫」僅一步之遙　絕不放棄：我很貪心

獎項對於一個演員來說確實非常重要，除了能提升知名度之外，還能用作幫助提升片酬。近日，影后惠英紅作客Podcast節目，在談到自己演員成長之路時，她就透露曾在奪得《金像獎》（第一屆）後，於隔日去找老闆談條件望加薪，成功從月薪500港元提升至每部電影5萬港元。由此可見，獎項的重要性，絕對是演員談條件的最好籌碼。

惠英紅目前距離實現「三金大滿貫」（金像獎、金馬獎，金雞獎）僅一步之遙。（惠英紅微博圖片）

在1982年的時候，只有22歲的惠英紅，就憑主演電影《長輩》（邵氏出品）奪得首屆《金像獎》最佳女主角獎，也是首位憑武打片奪得該殊榮的女演員。而在奪獎後的隔日，她就走去與老闆談條件：「我說我一定要每一部電影要5萬塊，我還不知道能有8萬、10萬，還是真的拿到5萬。」而她在未奪得獎項之前月薪只有500港元：「每個月才500塊，因為我簽約嘛，拍多少都是500塊。」而且還需在多個劇組串場拍攝。

惠英紅在奪得《金像獎》（第一屆）後，於隔日找老闆談條件望加薪。（微博圖片）

惠英紅三度奪得《金像獎》影后。（視覺中國）

有了知名度後，再憑着自己的努力，惠英紅之後憑着多部電影作品在影壇中佔據一席位，曾先後憑《心魔》、《幸運是我》，再加上《長輩》三度奪得《金像獎》最佳女主角及憑《血觀音》奪得《金馬獎》最佳女主角，目前距離實現「三金大滿貫」（金像獎、金馬獎，金雞獎）僅一步之遙，而在2023年她有望憑電影《我愛你》拿下《金雞獎》影后，但最終輸給何賽飛的《追月》。

2023年有望憑電影《我愛你》拿下《金雞獎》影后，但最終輸給何賽飛的《追月》。 （微博圖片）

而在今年她憑電影《水餃皇后》提名《金雞獎》最佳女配角，但最終輸給鍾楚曦《好東西》，她亦是差一步之遙就能集齊三金女配的大滿貫。她曾在多個公開場合中表示，渴望能奪《金雞獎》，雖然至今尚未圓滿，但她絕不放棄：「我還需要努力，我很貪心，對嗎？」還坦承票房的重要性，對一個演員來說非常重要：「這是一個動力，如果沒有票房說實在也不會有那麼多機會給你，沒有一些認可，一些電影節的認可，其實你的機會也不會那麼多。很多都是我很努力，我的成功加我的運氣，加所有人的幫忙，所以一個獎項其實不是我個人的一個努力，真的是很多人的一個努力，才堆砌成一個獎項，拿在我的手裡面。」