港男冠軍富婆太太坐擁美容王國　拒食軟飯遊日全程湊女極好男人

香港先生高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比佢年輕10歲的太太黃梓漫結婚，又宣布雙喜臨門，今年誕下愛女Liona。黃梓漫被揭家底雄厚，據悉有份投資的美容院在香港有4間分店，更曾經自爆離婚後歸還前夫所有送贈的珠寶名錶，疑似淨身出戶。高鈞賢對太太愛錫有加，準備深圳大屋給太太坐月，準備齊全。日前高鈞賢曬出女兒影片，B女被指沒有遺傳爸爸的高顏值，令黃梓漫現身親自反擊。

高鈞賢去年宣布結婚。（IG：@mattkobe）

高鈞賢做男團。（抖音）

近日高鈞賢帶妻女到日本旅行，拍下美好時刻。B女不足10個月，卻相當聽話乖女，不吵不鬧，高鈞賢攬住BB，不讓太太那麼辛苦。原是分享開心的旅行，有網民卻留言評論BB女的外表，「寶寶完全沒有接到爸爸的顏值，老婆的臉永遠是浮腫的狀態」，惹來黃梓漫現身反擊：「讓我來看看你的臉是不是像旺仔QQ糖一樣甜」。有人指黃梓漫有錢，「富婆的事你少操心」。

高鈞賢近日透露太太美容生意做得十分成功，為公司唯一股東，會接觸金融項目，準備公司上市。高鈞賢拒「食軟飯」，不但轉型做「好犀利男團」成員養家，直播又唱又跳，直踩十幾二十個鐘，更因而整傷隻致腳筋腱炎，並堅持帶傷錄綜藝節目，令人佩服！

高鈞賢不足10月的BB女Liona。（小紅書）

太太黃梓漫倦極而睡。（小紅書）

高鈞賢湊女。（小紅書）

高鈞賢湊女。（小紅書）

讓老婆休息。（小紅書）

讓老婆休息。（小紅書）

讓老婆休息。（小紅書）

網民留言。（小紅書）