TVB台慶｜陳曉華首擔台慶司儀對稿時勁挫敗　被封視后黑馬咁回應

TVB《萬千星輝賀台慶》今晚（19/11）舉行，力捧花旦陳曉華（Hera）今年被委以重任，以應屆「飛躍進步女藝員」身分首度擔任台慶司儀。零主持經驗的陳曉華接受《香港01》訪問時，坦言對稿時感到好大挫敗感，連一句很簡單的說話都講不到，「之前都係參與啲遊玩性質嘅節目，未必需要被好多稿，同司儀tone說話，所以對我嚟講係最新挑戰。」幸好同場有Bob林盛斌及朱凱婷，可以從他們身上學習控制節奏及語氣的技巧，所以這幾天的綵排變成了「速成班」，讓她定心不少。

陳曉華（Hera）今年被委以重任，以應屆「飛躍進步女藝員」身分首度擔任台慶司儀。（葉志明攝）

談到日前在電台訪問中感性剖白內心世界，透露小時候曾被欺凌。陳曉華直言事前已過去，現在重提都不會有難受的感覺，不過當時對她真的是一個巨大創傷，導致她長大後變得內向，「我真係足足有兩年無講過嘢，無人同我講嘢，我亦都唔會同人講嘢，好孤單、好孤獨嘅感覺。但正正有咁嘅經歷令我更加有同理心，長大後反而變得開朗和外向。」亦因為這些經歷，讓陳曉華在最近兩套劇集《金式森林》和《新聞女王2》中的暗黑角色，更易投入當中。

陳曉華唔敢諗「視后」。（葉志明攝）

問到最近在《新聞女王2》中飾演的角色「唐芷瑤」不討好，處處針對「Man姐」佘詩曼，可擔心令觀眾討厭她？陳曉華直言：「唔驚、唔驚！我知道大家都好愛Man姐，其實我都係。但點解唐芷瑤要做假新聞都要傷害人？其實係因為佢無安全感。（拍嘅時候使唔使要自己好憎阿佘？）我拍嘅時候有種感覺係『死了，我講咗佢好多壞話啊，佢會唔會聽到呢？』因為有幾日拍我係咁鬧佢，所以會當咗佢係一個敵人嘅形象。」

陳曉華希望自己有份參演的兩套台慶劇在頒獎禮都有好成績。（葉志明攝）

陳曉華近排有份參演兩套台慶劇，演技獲讚大躍進，甚至有網民視她為今屆視后「黑馬」。對此，陳曉華「口都窒埋」：「我點會有信心，但我好開心《金式森林》有咁多人支持，呢套劇係有好多情感喺入面，觀眾能代入我係好開心，所以希望劇集得到好成績。（有無諗過贏Man姐和宣萱？）梗係無諗過啦！我自己目標就係兩套有份參演嘅劇嘅演員，都可以得到佢哋應該有嘅獎，同埋希望口碑好。」

陳曉華透露在新劇《璀璨之城》同張智霖有激情戲。（葉志明攝）

另外，陳曉華現時也正在為另一套新劇《璀璨之城》開工，劇中她與張智霖更有激情戲，但未拍，「暫時拍咗激動戲，情感上好激動。（咁激情戲有幾激情？）劇本只係輕描淡寫寫咗，點都即止。」但問到有沒有脫衣服情節？陳曉華則大賣關子：「其實我睇劇本有啲三角形，佢哋講咗氣氛出嚟，係一個激情嘅氣氛，但我唔知最後會拍成點。（同張智霖合作緊唔緊張？）我拍一啲情緒戲時會好緊張，因為我劇中角色好投入呢段感情，要短時間愛上張智霖呢個角色，所以我對自己有壓力，反而對住Chilam無，佢係一個好好嘅前輩。」